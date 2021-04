«En los hospitales pasaron a atender la pandemia descuidando otros servicios de salud»

La coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), expresó que en Venezuela los hospitales y los recursos disponibles pasaron a atender la pandemia, descuidando otros servicios de salud.

«Desde el comienzo de la pandemia el Ministerio de la Salud designó unos hospitales como centros centinelas para la atención de personas con Coronavirus, esto se dio a la par de ceses de servicios de consulta externa en estos hospitales, así como digamos un viraje de la atención hacia los centros de atención primaria de salud, cuyas condiciones son realmente críticas», dijo León.

En un estudio realizado en 2020 por Avesa donde entrevistaron a 106 mujeres, niñas y adolescentes en Filas de Mariches, estado Miranda, el 57,5% de ellas reconocieron no poder asistir a servicios de salud, solo un 26,4% dijo que podía ir al médico algunas veces y otras definitivamente no pueden asistir ya que la mayoría no puede costear

les consultamos sobre su acceso a servicios de salud, encontramos que el 57,5% de estas reconocieron no poder asistir a servicios de salud, solo un 26,4% dijo que podía ir al médico algunas veces y otras definitivamente no pueden asistir y las razones por las cuales no pueden asistir el 87,7% respondió que no pueden costear todo lo que implica a asistir al servicio de salud.

«Elaboración de exámenes, costos de traslados, adquisición de medicamentos. En fin, hay una cantidad de costos que no pueden cubrir», aseveró León.