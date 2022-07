En Los Jabillos de Maturín las calles tienen años sin recibir asfaltado

Los habitantes del sector Los Jabillos, del municipio Maturín, estado Monagas, viven en medio de lagunas de barro ante la inexistencia de asfaltado.

Indicaron que este no es un problema de ahora, gobiernos anteriores se comprometieron en asfaltar la zona, pero todo se ha quedado en promesas.

Expresaron que la gestión del gobernador Ernesto Luna se ha centrado solo en la rehabilitación de plazas y alumbrados en “zonas pudientes” de la ciudad, y que no han visto ese tipo de trabajos en los barrios.

“Las dolencias y enfermedades respiratorias que estamos teniendo es por la falta de asfaltado que hay en la comunidad, que, en la gestión de la exgobernadora, Yelitza Santaella, prometieron venir a asfaltar esta comunidad y hasta el sol de hoy no hemos vuelto a ver a nadie del gobierno regional aparecer para ver si le echan un pañito de agua a esas calles”, dijo Dignora Conde, residente del sector Los Jabillos.

Las redes para pedir atención

Conde también manifestó haberle escrito a través de las redes sociales al gobernador Luna, y solo han recibido promesas.

“No nos merecemos esto porque bastante que hemos apoyado durante su campaña, y les aseguro que hasta se les olvidó Los Jabillos de Boquerón”, declaró.



Yuxer rojas, otra de las vecinas afectadas, dijo que tienen tres años esperando el asfaltado prometido por los políticos. Detalló que son más de 1.500 familias las que están afectadas producto de los trabajos que no concretó la empresa contratista de Pdvsa, que no pasó de nuevo por la zona.

“No podemos tomar el transporte público debido a las malas condiciones en las que está la vía de acceso al sector. Los carritos por puesto no quieren meterse para allá. Esta situación tan precaria que estamos viviendo no es justa”, agregó Rojas.



Esperan que a través de estas denuncias en los medios de comunicación regionales y nacionales, el gobernador Ernesto Luna o la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, atiendan el problema, ya que no quieren seguir tomando acciones de calle porque perjudica a los vecinos.