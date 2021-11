En Machiques denunciaron irregularidades durante la instalación de las mesas electorales

Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de Unión y Progreso en Machiques de Perijá, estado Zulia, denunciaron irregularidades en la instalación de las mesas electorales este viernes 19 de noviembre.

Según ellos, algunas personas que intentaron entrar como miembros de mesa presentaron credenciales falsas acreditadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con las denuncias, las personas que intentaron entrar al centro de votación fueron representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En la Unidad Educativa Machiques «La Básica», Astrith María Quintero Pereira, coordinadora principal del partido Unión y Progreso dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que en ese centro de votación se presentó una señora con una credencial falsa.

«Nosotros sabemos quiénes son los miembros de mesa y quienes son los presidentes, todos nosotros nos dimos cuenta como estaban pasado las cosas. Me puse a grabar y me quitaron el celular y me lo iban a partir, pero después me lo entregaron. La credencial que le dieron a la señora sin su consentimiento la acreditaba como presidenta de la mesa por el CNE», indicó.

Por su parte, Adela Romero, coordinadora principal por la MUD en el Liceo Manuel Felipe Rúgeles, expresó que tuvieron muchos inconvenientes con el proceso de instalación de las mesas electorales.

«Primero quisieron meter a personas con el Carnet de la Patria, cosa que no se puede permitir. Quieren pasearse como si fuera cualquier cosa el centro de votación. La coordinadora asignada por el CNE dice que este proceso es de ella. El Plan República es un cero a la izquierda en este centro de votación, aquí manda el PSUV, aquí no hay democracia, quiere mandar el PSUV pero no se lo vamos a permitir. Hay mucha preferencia con el PSUV, han querido apartarnos, también hay unas máquinas que no tienen el precinto de seguridad», alertó Romero.

En lo que respecta a la Escuela Funda Perijá, Mélida Acuña, representante de Unión y Progreso, felicitó al Plan República porque no permitieron el ingreso a ese centro de votación a unas personas que dijeron ser miembros del PSUV porque no tenían los documentos en regla.

Los coordinadores políticos informaron que formalizarán la denuncia ante la Junta Electoral Municipal por estas irregularidades.