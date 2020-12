En Machiques tienen que elegir entre comer o comprar una bombona de gas

Once meses tiene la familia Zambrano Suárez sin contar con gas doméstico, son múltiples las dificultades que Francisco y Yasmelis, cabezas de esta familia, deben afrontar a diario para poder alimentar a sus seis pequeños hijos.

La alternativa, casi obligada, es cocinar en leña o con algún artefacto eléctrico; una situación que se complica debido a las precipitaciones y al sempiterno racionamiento eléctrico que se mantiene en la región Zuliana.

“Muchas veces los niños se me han acostado sin comer porque no hay electricidad y cuando llueve en las tardes la leña se encuentra húmeda y no puedo preparar la cena”, expresó Yasmelis quien es madre de seis niños.

“Hace tres meses me regalaron una cocina eléctrica, pero no la puedo usar casi por lo deficiente que es el servicio eléctrico aquí en Las Delicias. Cuando conecto la cocina la fuerza de la luz baja, hace días tuve un corto circuito por intentar usarla”, acotó.

Atada de pies y manos

Dicha situación se debe a que Las Delicias tiene pocos años de fundada y no cuenta con trasformadores propios, la energía que reciben la toman de un barrio cercano, por lo tanto, la calidad en el servicio es especialmente crítica en esta zona del poblado.

Por otra parte, Francisco Zambrano afirmó que, como único proveedor del hogar, le ha tocado escoger entre comprar una bombona o adquirir los alimentos necesarios para mantener a su familia.

“El humo de la leña ha causado problemas en la salud de mi familia, cuando me repongo económicamente debo comprar medicamentos -como antialérgicos y antigripales- para mis hijos, así que el sueño de usar una bombona se aleja cada vez más. Creo que este año no será posible”, lamentó.

Esta misma problemática la deben afrontar otras cuarenta familias que sufren la escasez de gas doméstico dentro de la barriada.

“Como padre de familia pido a las autoridades competentes que por un momento se conduelan del dolor ajeno, en este lugar donde todos somos de bajos recursos”, instó.

Ante esta situación los afectados piden solución a las autoridades competentes, para que se les garantice la distribución de gas doméstico, alimentación y medicinas alegando ser uno de los sectores más desfavorecidos del municipio.

Por Marelvis Retamoza | Radio Fe y Alegría Noticias