En Maracaibo se “politiza” la premiación a los periodistas

El presidente de la Red de Medios Alternativos y Comunitarios del estado Zulia, Ayan Vergara dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la premiación municipal otorgada a los periodistas cada 27 de junio “se está utilizando como bandera política”.

Vergara, el pasado 16 de mayo manifestó estar de acuerdo con que solo los periodistas egresados de una universidad pública o privada del país fueran premiados por el Consejo Municipal de Maracaibo en el marco del Día del Periodista.

Dichas declaraciones fueron cuestionadas por el diputado a la Asamblea Nacional, Juan García, quien aseguró que no existe la figura de presidente de la Red de Medios Alternativas y Comunitarios.

Sobre este hecho, Ayan Vergara tras ser consultado sobre su elección como presidente de la red de medios alternativos y comunitarios respondió que “es una falta de respeto las declaraciones de diputado Juan García quien ha estado desvinculado de los medios comunitarios”.

Explicó que dicha red está registrada desde el año 1993 bajo la figura de asociación civil sin fines de lucro, “y si es una asociación tiene que tener una estructura porque las leyes en este país son verticales no horizontales”.

Indicó que además existen otras redes como la Federación de Medios Comunitarios o el Frente de Medios Comunitarios.

“La invitación (a Juan García) es que rectifique y no descalifique porque no reconocer una cosa no significa que no existe, porque está desconociendo nuestras raíces”, puntualizó.

“Merecemos un reconocimiento”

Ayan Vergara anunció que propusieron a la Cámara Municipal de Maracaibo crear un día que reconozca a los medios y comunicadores populares y alternativos.

“Nosotros merecemos como comunicadores populares tener un día que sea de la comunicación popular o de los medios comunitarios y para eso hicimos una propuesta dentro de lo que fue las consultas públicas de esta reforma y hasta el momento fue aceptada por la cámara verbalmente “, detalló.