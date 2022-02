En Maturín consideran que es una ofensa pago de los pensionados

A principios de la semana fue depositado en las cuentas de los pensionados por el Instituto Venezolano Seguro Social el monto de 7 bolívares, correspondiente al mes de marzo de 2022.

Los adultos mayores de Maturín calificaron como una ofensa que se siga depositando una pensión de menos de 2 dólares mensuales mientras que la canasta básica, según el informe de CENDAS, (Centro De Documentación y Análisis Para Los Trabajadores) sobrepasa los 400 dólares.



Artemio Maíta afirmó que en su opinión con 200$ una familia puede resolver un mes, la cuestión es qué trabajador en Venezuela gana esa cantidad, mucho más si pertenece al sector público.



El señor Maíta hizo referencia al salario que devenga un profesor que “cuando mucho son 15$ pero nosotros los pensionados lo que ganamos son 7 bolívares. Es una ofensa y el gobierno o no se da cuenta o no le importa lo que estamos viviendo día a día».



El pensionado aseguró que la supervivencia de muchos venezolanos se debe a los familiares que están en el exterior y que se las ingenian para mantener a los que están aquí, ya que empezar a vender “cualquier cosita” para ayudar en la economía del hogar no siempre tiene resultados positivos, como fue su caso.



“Yo me puse a vender frijoles, caraotas, queso, intenté con muchas cosas pero no pude, porque cuando iba a comprar de nuevo ya los precios marcaban una diferencia grandísima y si aumentaba el producto para salir de eso la gente se quejaba. Todo empezó a mejorar un poquito cuando mi hijo se fue del país y como pudo empezó a ayudarnos”.



Artemio se pregunta al igual que muchos otros ciudadanos, “¿por qué si el dólar se ha mantenido durante semanas alrededor de 4,60 los productos en vez de bajar o mantener el precio, siguen aumentando? Estamos aquí a la buena de Dios, lamentablemente y necesitamos un gobierno que le ponga correctivo a la situación económica y salarial del país”, acotó.

Este miércoles 23 de febrero gremios profesionales y universitarios generaron una protesta, a través del Twitter, a favor de los pensionados y rechazaron ese pago irrisorio que solo alcanza para comprar un solo producto.