En Maturín llevan cuatro semanas de protestas por gas doméstico

Por cuarta semana consecutiva, este miércoles habitantes de 10 sectores de Maturín y otros municipios de Monagas protestan para exigir la venta de gas doméstico.

Para las 9:00 de la mañana, comunidades de Maturín como La Floresta, Los Cortijos, La Pica, Boquerón, Guanaguanay, Zona Industrial, La Puente, Plaza Piar, La Cruz y el municipio Punceres, habían activado acciones de calle en exigencia de venta de gas doméstico.

Las comunidades cerraron los accesos a sus sectores con sus bombonas, en un intento desesperado de llamar la atención de las autoridades.

La diputada a la Asamblea Nacional por Monagas, María Gabriela Hernández, se pronunció sobre el deterioro de servicios públicos en la entidad oriental y lamentó lo que viven las familias que se ven obligadas a cocinar con leña.

“Respecto al gas en Monagas no es distinto a la situación que se vive en el resto del país, que no hay gas; no hay el servicio a casas y lo que es peor, ya ni en los centros de distribución consigues el gas. Primero se otorgó a Pdvsa la exclusividad de esta distribución, luego a los consejos comunales, hoy a los responsables de calle. Politizada la entrega y destruida Pdvsa, las familias no tenemos gas”, exclamó la diputada.

Hernández denunció que la gobernación de Monagas no da respuestas al clamor de los ciudadanos.

“En sus alocuciones, la gobernadora Yelitza Santaella insta a recoger leña para cocinar, no busca la solución del problema de gas. Dice que esto es responsabilidad de las sanciones”, señaló.

Lamentó que los niños monaguenses pierdan su infancia teniendo que buscar junto a sus padres leña para cocinar. “En Maturín es común ver a un padre con unos niñitos en una carretilla y la carretilla llena leña”, dijo.

Las redes sociales se han convertido en un multiplicador de las protestas de ciudadanos por servicios, especial por gas doméstico en Maturín. En su cuenta en Twitter, el Observatorio Monagas publicó un video donde se evidencia la magnitud de la protesta de vecinos del sector Invasión de La Puente.