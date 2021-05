En Maturín solo surten 20 litros de combustible

Usuarios denuncian que no se cumple el despacho de 40 litros por vehículo y que siguen haciendo de las suyas las «mafias» combustible.

Este lunes y martes de semana flexible se han registrado largas colas en las seis estaciones de servicio que están habilitadas de un total de 21 en el municipio capital, Maturín.

Un usuario de la estación de servicio González, ubicada en las inmediaciones de la avenida Bolívar, denunció que desde el viernes hace la cola.

“Desde el viernes estoy tratando de cuadrar el carro para que me marquen. Me toca echar hoy (martes) pero esto es tremendo, aquí se ve de todo. Hay que aguantar los regaños de la guardia, los atropellos porque meten los carros que les da la gana y uno no puede decir nada”, expresó.

Cobran en dólares o con comida

Otra usuaria, que también prefirió no identificarse, aseguró que les están cobrando 5 dólares o productos de comida para permitir el ingreso y ser despachada sin hacer cola.

“Cobran 5 dólares o 4 productos. Ahí está metida la guardia, el ejército, todo mundo, y para colmo de males solo surten 20 litros y no los cuarenta que corresponden” denunció.

En lo que va de esta semana solo ha abierto el 25% de las estaciones de combustible con el esquema aleatorio implementado en la entidad hace dos meses.

El presidente del Frente de Trabajadores Petroleros “Rompiendo Cadenas”, Luis Hernández, se pronunció sobre la situación del combustible en las 21 estaciones de servicio que hay en la ciudad de Maturín.

“Sólo el 25% de estas están prestando sus servicios”, acotó. Recalcó que en la entidad se tiene una reserva de combustible para 6 meses que se distribuyen a cuentagotas.

Una situación similar se viene presentando desde hace tres meses con el despacho de gasoil para el sector agrícola en Monagas, que también ha hecho exigencias a las autoridades gubernamentales pues está perjudicado el ciclo de siembra.