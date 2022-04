En Mérida volvieron los cortes eléctricos por 12 horas continuas

Durante esta semana se incrementaron los cortes eléctricos en zonas del estado Mérida. Se reportaron fallas del sistema cuya prolongación superó, en algunas localidades, hasta las 12 horas continuas sin electricidad.

El pasado martes 26 de abril, en el municipio Santos Marquina, localidad que conecta el área metropolitana con el páramo andino, suspendieron el servicio eléctrico en tres ocasiones, en la mañana la quitaron por espacio de cuatro horas (desde las 10:00 am); luego de dos horas (3:00 pm) volvieron a quitar la energía eléctrica hasta las 8:00 pm, cinco horas más sin fluido eléctrico. Tras transcurrir solo 10 minutos la volvieron a quitar hasta la madrugada con varios intentos de reconexión durante la noche. En total más de 12 horas sin electricidad durante este tiempo.

Para este miércoles 27 de abril, los cortes eléctricos no cesaron, en zonas del municipio Libertador, capital del estado Mérida, quitaron la luz desde las 7:23 am hasta las 4:15 pm, casi nueve horas sin servicio eléctrico; entre tanto, en Santos Marquina suspendieron el servicio desde las 7:17 am hasta las 4:15 pm, nueve horas sin luz.

Para colmo de males, la reconexión del servicio no se mantenía estable ya que a las 5:10 pm quitaron la luz, el servicio solo permaneció activo 55 minutos; cinco minutos después volvió luz, para luego una hora y 27 minutos después se fue la energía eléctrica. A las 7:00 pm, casi media horas tras el corte retornó la electricidad.

En la zona del páramo la situación es igual de crítica, los habitantes del municipio Rangel reportaron pasar más de 12 horas sin energía eléctrica, luego del retorno de la luz aún no se activaban las neveras ya que los protectores de voltaje se mantenían en rojo desde el momento que volvió el fluido eléctrico.

En marzo la organización no gubernamental PROMEDEHUM reportó un incremento en los cortes eléctricos en las zonas monitoreadas del estado Mérida.