En Monagas sigue fallando la distribución de gasolina

Los conductores de los carritos por puesto en el estado Monagas denunciaron a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias que la distribución de gasolina en la entidad está de mal en peor, ya que durante esta semana a las estaciones de servicio no han llegado las gandolas con combustible.

Los carros particulares también indicaron que están sufriendo, debido a la implementación del cronograma de echar gasolina cada 72 horas en las estaciones de servicio subsidiadas.

Asimismo, las personas que hacían colas para entrar a las famosas estaciones dolarizadas indicaron que estas tampoco tienen combustible.



En los municipios turísticos como Caripe, Piar y Acosta, los habitantes también manifestaron que esta situación ha hecho que no puedan realizar sus diligencias por la fallas en la distribución. En estas localidades ubicadas al norte de Monagas, las gandolas llegan cada 15 días.



José Farías, un conductor afectado, indicó que cada día es un problema para ellos poder surtir combustible por las restricciones en las estaciones de servicios subsidiadas en Maturín.



“Con esta nueva modalidad de poder surtir cuando la Dirección de Transporte nos llame, es más difícil para nosotros como conductores que vamos hacia los estados vecinos. Además no estamos teniendo mucha afluencia de pasajeros, entonces nosotros que somos afiliados a las rutas, tenemos que buscar gasolina dolarizada o en el mercado negro y eso no es rentable. Creemos que deben buscar las maneras de surtirnos más días a la semana”, comentó.



“Lo que estamos echando de gasolina no es suficiente para nosotros que vamos a los otros estados del país, porque para Delta Amacuro yo necesito como mínimo 100 litros de gasolina y solo nos ponen 60 o a veces 80 litros. Eso no es suficiente”, agregó.



Mario Moronta, otro consultado, manifestó: “casi todas las estaciones de servicio estaban cerradas y sin combustible. Te puedo mencionar a las que fui: La libertador, La González, La Juncal, La Guerra. Y además otros compañeros estaban diciendo que las demás estaban iguales, pero las autoridades no dicen nada al respecto”.



Los transportistas de las rutas hacía los municipios y los estados vecinos como Bolívar, Sucre, Delta Amacuro y Anzoátegui indicaron que durante el asueto de la Semana Santa no saben si podrán laborar, debido a esta problemática.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.