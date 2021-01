En Paraguaipoa 1 kilo de harina de maíz supera los 2 millones de bolívares

La hiperinflación sigue tragándose los bolsillos. Habitantes de Paraguaipoa, en el estado Zulia, informaron que un kilo de harina de maíz supera los 2.000.000 de bolívares.

Los ciudadanos aseguraron a Radio Fe y Alegría Noticias que esta situación agobia al pueblo en medio de la pandemia por la COVID-19.

“¿Cómo empezar? La situación está tan fuerte que no hallamos cómo obtener los alimentos porque el problema es que no hay un control en los precios, eso nos tiene bastante molestos, procupados”, indicó un habitante de la zona.

Explicó que es asalariado y que lo que gana lo tiene que gastar comprando comida a través del punto de venta. “El punto (de venta) aquí no sé si lo controla Colombia o Estados Unidos porque en verdad aquí el bolívar no tiene validez. Un kilo de harina de maíz cuesta 2.000.000 de bolívares y yo gano quincenal 3.000.000 de bolívares. A veces tengo que comprar por partes, 500.000 bolívares de algo para sobrevivir. Eso me puede durar un día”.

Emely Montiel, otra vecina del sector expresó que tiene que hacer varias actividades para ganarse la vida.

“Hago de todo: tejo, cocino, hago tortas, lavo porque hay que buscar la manera de sobrevivir. Por punto nos están desangrando, ya un sueldo no te alcanza ni para comprar un paquete de harina. Siempre tienes que gastar todo lo que te queda en la tarjeta y poner un poquito más. La carne ni se diga, ni siquiera un cuarto de kilo se puede comprar. No te alcanza, comes una sola vez al día”, aseguró Montiel.

En este municipio fronterizo una familia necesita alrededor de 20.000.000 de bolívares para comprar la comida de un día. Ante esta situación los pobladores cambiaron las proteínas por los granos.