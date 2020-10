En riesgo tratamientos de niños con cáncer en hospital Razetti de Barcelona

La precaria situación de la unidad oncológica pediátrica del hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona, Anzoátegui, nuevamente enciende las alarmas de familiares de niños pacientes oncológicos.

La carencia de agua potable y de los insumos médicos más básicos es solo el abrebocas del viacrucis que enfrentan a diario los enfermos. A esto se suma la avería de los aires acondicionados y las problemas en el banco de sangre.

Ante la falta de respuesta gubernamental los familiares de estos pacientes se han visto en la necesidad de conseguir donantes y llevarlos a centros privados para la separación de los componentes sanguíneos, un procedimiento altamente costoso que ronda los 50 dólares por bolsa de plaqueta y que ha puesto a muchos a vender todo aquello que tienen de valor.

José León, padre de una niña con Leucemia linfoblástica aguda, con más de 7 meses en este centro asistencial, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que le ha tocado comprar hasta 12 bolsas solo para una transfusión, lo que lo ha obligado, sin arrepentimiento alguno, a vender gran parte de sus pertenencias para cubrir el tratamiento.

“El hospital no cuenta con la mayoría de los insumos como gasa, alcohol, jeringas, soluciones fisiológicas ni protección del personal médico. En insumos se puede llegar a gastar hasta 100 dólares y tú dirás ¿cómo hago para costear eso? Bueno, he tenido que vender de todo y pedirle mucho a Dios.”, expresó León.

Los padres entrevistados coinciden en que esta situación se podría solventarse con la reactivación del sistema de ventilación del banco de sangre ya que el centro asistencial piloto de esta entidad del oriente del país cuenta con los equipos necesarios.

Hay que hacer hincapié en que las fallas del sistema ventilación se extienden a otras áreas de la unidad oncológica haciendo insoportable la estadía para los pequeños que luego de recibir quimioterapias alcanzan altas temperaturas y requieren de aire acondicionado y un servicio de agua estable para bajarla.

Medicamentos vencidos



Otra denuncia que cobra fuerza entre los familiares de pacientes oncológicos es la distribución de medicamentos vencidos por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo que podría generar graves repercusiones en la salud de los que luchan contra el cáncer.

“Es muy delicado colocar medicamentos vencidos, nuestros médicos no quieren colocar esos medicamentos a nuestros hijos por el riesgo que representa”, dijo el padre de una paciente infantil.

No hay conciencia de donación de sangre



Muchos de estos familiares tratando de asegurar el tratamiento de estos niños han llegado hasta el punto de pagar a los supuestos donantes, ya que por convicción y empatía algunos no son capaz de hacerlo.

“La cultura de donación aquí en el país no es óptima, las personas no tienen esa cultura para ir a donar. He escuchado casos en que se les paga a personas desconocidas por su sangre”, lamentó el padre afectado.

Es importante mencionar que familiares de los niños de esta unidad oncológica han hecho lo imposible por poner a funcionar el sistema de ventilación de esta y otras áreas. Pasa por comprar piezas hasta aplicar conocimientos de refrigeración.

Sin embargo, la antigüedad de estos equipos ha hecho imposible su reparación por lo que solicitan al gobierno regional y nacional mayor voluntad política para la resolución de estos problemas que interrumpen el tratamiento y recuperación de estos niños que se aferran a la vida.