En San Francisco de Barquisimeto fallan todos los servicios públicos

Habitantes de la comunidad de San Francisco en la ciudad de Barquisimeto denuncian que padecen por las constantes fallas en todos los servicios públicos, en especial por la falta de agua potable debido a las diferentes filtraciones de aguas blancas en la comunidad que también daña el asfaltado.

A los sectores del mercado Las Pulgas y el área de la iglesia de la zona les llega agua solo los días lunes y a veces les llega el flujo de agua cada dos semanas y la misma llega en mal estado y no es apta para el consumo.

Sin camión de aseo urbano

Además, los vecinos de este sector agregaron que en la comunidad se ven afectados por la falta del servicio de aseo urbano lo que genera que la basura se acumule y las personas boten sus desperdicios en las áreas públicas, lo que genera mayor contaminación y pone en riesgo la salud de los habitantes.

Lelita Rodríguez, una habitante de San Francisco, dio a conocer a Radio Fe y Alegría Noticias que en esta comunidad también se ven perjudicados por la falta del servicio de gas doméstico y por los constantes cortes eléctricos sin un cronograma.

Al no contar con el servicio eléctrico no pueden hacer sus actividades del hogar con normalidad, ya que al no tener gas doméstico preparan sus comidas en las cocinas eléctricas pero al quedar sin luz eléctrica no pueden cocinar y tienen que recurrir a la leña.

Rodríguez agregó que los habitantes tratan de cubrir sus necesidades de otras maneras como comprando pipas de aguas a los camiones cisternas pero no todos cuentan con los recursos económicos para pagar, por lo que recurren a los vecinos que si les llega el flujo de agua.

Y en referencia a la falta de los demás servicios las personas buscan cubrirlos utilizando los bombillos recargables y cocinando a leña pero ante esto las personas alegan estar agotadas física y mentalmente.

Por estas razones le hacen el llamado a las autoridades gubernamentales del estado Lara acudir hasta la comunidad de San Francisco para que solucionen los problemas en dichos servicios básicos y le apoyen a las personas del sector.