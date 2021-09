En San Juan exigen reparación de recolector de agua

Rosa Román, habitante de la calle Agustín Codazzi, sector La Morera, en San Juan de Los Morros, lleva 15 años esperando la reparación de un recolector de agua que se encuentra a un metro de su vivienda que se tapa cada vez que llueve y el agua se queda estancada por varios días.

“El problema que tengo ahorita es un recolector de agua de lluvia y cuando llueve se estanca el agua por tres y cuatro días. Allá en el fondo está un tubo de recolector de agua que pasa por debajo de la calle, ese tubo está totalmente tapado, está colapsado, entonces yo tuve que abrir un boquete en mi pared para que el agua se fuera para la calle, porque no voy a dejar que el agua me inunde la casa”, describió la afectada.

Román plantea que la solución inmediata para resolver el problema es “demoler el tubo que pasa por la calle Agustín Codazzi y que hagan como especie de un embaulamiento, que lo mismos vecinos podemos hacerle mantenimiento. Eso no está funcionando. El agua no corre para el otro lado, eso está estancado”.

La mujer le hace un llamado a los encargados del consejo comunal para que pongan como prioridad esta problemática ya que el agua estancada le está ocasionando daño a las paredes de su vivienda y puede ocasionar un problema peor.

“Yo le pido al consejo comunal recién elegido que me ayude por favor. Esta problemática yo sola no lo puedo solucionar, que me visiten, que levanten un informe y me digan a donde yo lo tendría que llevar, yo no tengo ningún problema. Pero es un problema que de verdad me acarrea. Aparte de eso, esta quebrada está a un metro de mi casa, las paredes se me están agrietando y tengo demasiado zancudos dentro de mi casa”.