En Santa Fe no recogen la basura desde hace 10 años

En Santa Fe tienen que quemar la basura porque no hay servicio de recolección. La electricidad va y viene.

Los vecinos del sector II de Santa Fe, de la parroquia Los Cortijos, en el municipio San Francisco del estado Zulia tienen más de diez años sin el servicio de recolección de basura.

Más de cien familias de esta comunidad se ven afectadas por la falta de camiones compactadores en el sector, así lo expresó a Radio Fe y Alegría Noticias, Lesbia Marín, quien es residente fundadora del sector.

“Hace años que por acá no viene un camión que recoja la basura, tenemos que agarrar la basura y botarla atrás, en el jagüey. El aseo tiene más de diez años que no pasa por aquí por estas calles. Yo que soy fundadora de aquí, hace años que no pasa. Queman la basura, ese humo no se aguanta. Nosotros tenemos inclusive niños yo tengo un niño que tiene una condición especial eso no se aguanta. Todos los días prenden basura”, expresó.

Entre tanto, la deficiencia en el servicio eléctrico, también se suma a la lista de problemáticas de la comunidad.

La electricidad va y viene

Sol María Colina, aseguró que “Santa Fe II” tiene un tendido eléctrico ilegal, y que el poco voltaje genera también algunas afectaciones.

“En realidad, el servicio eléctrico ha sido deficiente, no tenemos el servicio eléctrico óptimo. Nosotros estamos ilegales con la electricidad y eso nos causa problemas, los apagones, se dañan los artefactos hay deficiencia en la energía. Al menos nosotros tenemos una parte que viene de la comunidad de “Los Cortijos” y otra del área del Sector 12, muchas veces se caen los breques hay que buscar quien pueda subirlos y la comunidad queda a oscuras, esto nos ha afectado mucho”, afirmó.

Colina, considera una violación a sus derechos las condiciones en las que viven por las fallas de los servicios públicos.

“Es una violación, porque todos tenemos derechos y como seres humanos que vivimos en esta tierra todos tenemos derechos a tener estos servicios y no nos lo pueden negar. Las autoridades que se hagan presentes ante esta situación de los servicios públicos. Que miren a las comunidades que se acuerden de las comunidades quienes fueron las que las pusieron donde están”, aseveró.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.

Edilfredo Bueno | Radio Fe y Alegría Noticias