“En Venezuela el sector industrial perdió su razón de ser”

Para el presidente de la Fundación, Educación e Innovación Industrial (Fundei), Juan Pablo Olalquiaga, el sector industrial en Venezuela perdió su razón de ser “porque atiende un mercado muy pequeño”.

Indicó que esto se debe al “empobrecimiento de los consumidores venezolanos”, en consecuencia las plantas industriales del país tienen un tamaño mucho mayor que la demanda actual, “esto hace que las plantas estén sobredimensionadas y que no se justifique la instalación de una nueva para un mercado tan pobre como el venezolano”.

Refirió que el mercado nacional se atiende con importaciones y no con producción nacional, sin embargo preguntó “si un país solamente importa ¿de dónde saca las divisas para hacerlo?”.

Recordó que en el pasado Venezuela vivía de la renta petrolera, pero a su juicio cree que en el presente y el futuro “no va a ser así”.

Según Olalquiaga la política arancelaria nacional está concebida para privilegiar la importación de productos terminados.

Respecto a la infraestructura como la electricidad, capacidad técnica, personas con experticia, parque industrial, dijo que se fue perdiendo con la emigración del talento.

“La electricidad no está presente en gran parte de las zonas industriales del país, como tampoco el Internet y el agua. La inseguridad es rampante, con lo cual las personas no pueden asistir a sus propias plantas. No hay investigación y desarrollo como actividad estructural para la promoción de nuevos productos, tampoco existe el financiamiento y todo esto condiciona a la industria a desaparecer por completo, más temprano que tarde”, alertó.