En Venezuela hay obstáculos para dar justicia a las víctimas de abuso sexual

La abogada y directora ejecutiva de la organización Voces de Género Venezuela, Estiana Colmenares, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que han observado obstáculos «significativos» en la aplicación del debido proceso para dar justicia a las víctimas de acoso o abuso sexual.

«Efectivamente la ley establece cuál es el procedimiento que debe aplicarse, sin embargo desde la actividad que realizamos en la organización observamos obstáculos significativos en lo que refiere a la aplicación del debido proceso, a la aplicación de la celeridad, a garantizar el cumplimiento que establece la norma. Esto representa una violación flagrante de los derechos que tienen las personas a procesos expeditos como establece la Ley Orgánica sobre el derecho que tiene la mujer a una vida libre de violencia», alertó Colmenares.

Indicó que dicha ley por remisión expresa de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), también se extiende a aquellos delitos donde el agresor o la agresora, conjuntamente o por separado, confluyen en que un niño, niña o adolescente fue víctima de acoso o abuso sexual.

Colmenares aseguró que el texto jurídico nacional ampara a las víctimas de acoso o abuso sexual, pero matizó que una cosa es el contenido en las leyes y otra es la aplicación de las mismas.

«Para la aplicación de las leyes necesitamos funcionarios y funcionarias que efectivamente hagan valer no solamente el ordenamiento jurídico nacional, sino también el internacional y todo lo que se encuentra contemplado para garantizar el derecho de las personas a tener una vida libre de violencia», refirió.

De acuerdo con la abogada, en Venezuela no se han publicado cifras actuales que permitan determinar un porcentaje de efectividad del Ministerio Público en estos casos, los últimos datos oficiales fueron dados en 2016 y en ese momento el porcentaje de resolución de la totalidad de las denuncias no llegaba al 1%.

Precisó que dicha divulgación de datos se hizo desde la Comisión Nacional de Justicia de Género y la contrastaron con la Memoria y Cuenta que en aquel momento la exfiscal, Luisa Ortega Díaz, también publicó.

Posterior a ello indicó que el único conocimiento que desde Voces de Género Venezuela tienen de denuncias o de casos son los que aparecen en las redes sociales, los cuales algunas organizaciones no gubernamentales utilizando su procedimiento de investigación han analizado de manera cuantitativa y cualitativa, «pero eso no puede representar un parámetro formal oficial para anunciar lo que pueda o no representar efectivamente».

Añadió que si no existen estadísticas oficiales sería irresponsable comentar aquello de lo que no tiene conocimiento, al tiempo que resaltó que habría que preguntar a las instituciones del Estado ¿por qué no publican estas cifras?