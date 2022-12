En Venezuela viven más de 110 mil personas con Sida

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día de la Lucha contra el Sida. Para este 2022 el lema es “Igualdad ya” y es que, según cifras de ONU/Sida, 110 mil personas en Venezuela viven con esta enfermedad.

Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, informó que desde el año 2016 el Estado venezolano no compra medicamentos para las personas que lo padecen en el país.

Franco aseguró, a través del programa En Este País que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que gracias al apoyo de organizaciones como Fondo Global, Unicef y ONU se han podido salvar vidas en el país.

Hasta la fecha, con el Fondo Global y otras organizaciones internacionales, se ha podido prestar ayuda a 55 mil 420 personas en 22 estados venezolanos.

Según los registros de la Red Venezolana de Gente Positiva, han fallecido 488 personas hasta el mes de octubre de 2022.

“El consumo de retrovirales ha hecho que la tasa de mortalidad haya bajado considerablemente, sin embargo, estas son personas que no han sido diagnosticadas a tiempo”, explicó.

Hasta octubre, la Red contabilizó 2.974 nuevos diagnósticos, de las cuales, 834 son mujeres. Estos resultados se obtuvieron con pruebas rápidas de última generación que fueron donadas por las Naciones Unidas.

Asimismo, existe un total de 466 niños, niñas y adolescentes registrados; de esta cifra, 297 adolescentes toman tratamiento.

De acuerdo con el balance aportado por Franco, se ha incrementado el número de pacientes infectados con enfermedades de transmisión sexual (ITS), sífilis y VPH (Virus del Papiloma Humano) y, aunque no precisó cifras, las calificó de “alarmante”, por lo que exhortó al Gobierno nacional a realizar campañas de prevención.

La discriminación

Franco destacó que la mayor discriminación se observa en los centros dispensadores de salud, siendo el personal hospitalario el que mayormente incurre en esta falta.

En Venezuela existe una Ley que protege a personas con VIH y sus familiares, pero “esta Ley no ha sido divulgada como tiene que ser; el ente encargado de difundirla es la Defensoría del Pueblo, pero no lo hace”.

A la deriva

En la actualidad se cuenta con retrovirales hasta abril de 2023. No obstante, no hay medicamentos para personas que están en la etapa Sida o enfermedades oportunistas, además de que no hay pruebas diagnósticas de manera gratuita por parte del Ministerio de Salud.

“Tampoco se cuenta con los reactivos especiales requeridos para exámenes de laboratorio especializados”, comentó Franco.

Finalmente, dijo que todas las organizaciones a escala nacional luchan por hacer prevención, pero existe limitación de recursos y personal. Por ello, es necesario, según él, hacer una gran campaña nacional por todos los medios de comunicación.