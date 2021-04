En Villa del Rosario la GNB detuvo y desnudó a dos periodistas además de borrarles todo el material grabado

Los periodistas Edwin Prieto y Lenin Danieri fueron detenidos en el Destacamento 114 de la Guardia Nacional Bolivariana específicamente cuando transitaban por el punto de control del municipio Rosario de Perijá. El hecho se registró este martes 27 de abril aproximadamente a las 5:30 de la tarde.

Edwin Prieto en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias dijo que junto a su colega venían del municipio Machiques de Perijá donde realizaban un reportaje a los ganaderos sobre los robos e invasiones a sus fincas registrados en los últimos años.

Una vez que llegan al punto de control permanecieron media hora dentro del automóvil esperando que la cola avanzara, por lo cual decidieron bajarse del automóvil para indagar qué sucedía.

“Nos dimos cuenta que estaban apostados los equipos antimotines de la GNB para evitar que un grupo aproximadamente de 50 yukpas atravesaran”, detalló.

Según Edwin Prieto, los yukpas tenían la intención de dirigirse a la residencia oficial del gobernador Omar Prieto para que los atendiera, ya que este lunes el mandatario regional a pesar que fue hasta el municipio Machiques, igualmente no atendió a la población Yukpa.

Durante la concentración el periodista Prieto explicó que mientras tomaba algunas fotografías sobre lo que ocurría un funcionario de la GNB le exigió que no continuara con su trabajo periodístico.

“En primer lugar, no era el único que hacia eso y en segundo lugar estaba en todo mi derecho como ciudadano, además que soy periodista. (El funcionario) me pidió que me retirara de la zona militar, yo le respondí que eso era una vía pública”, apuntó.

Ya habían trascurrido casi tres horas cuando empezó a caminar la cola de automóviles.

“Cuando nos toca a nosotros, el mismo funcionario nos dijo que no grabara y nos obligó a estacionar a la izquierda, nos quitaron las cedulas de identidad, nos bajaron del carro, nos revisaron el carro, revisaron prenda por prenda todo lo que traíamos en los bolsos, explicábamos todo lo que llevábamos”, agregó Prieto.

Los obligaron a desnudarse

Además de revisarles sus pertenencias, unos de los funcionarios les ordenaron que “vayan al cuarto para que le hagan revisión corporal”, lo que Prieto calificó como un acto “violatorio de sus derechos”.

Prieto detalló que los funcionarios no los tocaron ni los agredieron, tan solo “nos hicieron la maldad de humillarnos obligándonos a quitarnos la ropa, preguntando lo que les daba la gana de preguntar”.

Cuando ingresaron al cuarto había 4 funcionarios presentes quienes empezaron a interrogarles sobre la cobertura que realizaban.

“Me empezaron a preguntar ¿Qué hacíamos en Machiques?, ¿Quién pagó el hospedaje?, ¿Quién pagó la comida?, ¿Qué cuáles eran las denuncian que hacia la gente de GADEMA?», precisó Prieto.

Mediante el interrogatorio, a Prieto le consultaron donde estaba su celular, el cual permanecía dentro de automóvil. “El mismo funcionario va hasta el carro, desbloquea el teléfono y borra el material que allí tenía, incluyendo las fotos y videos que habíamos tomado en ese punto de control”, detalló Prieto.

Para el periodista “lo que se busca es cercenar el derecho a la libertad de expresión así como a los ciudadanos a estar informados”.