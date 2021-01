¿Dónde están las enfermeras de Táchira?

Se van sin renunciar, se van y ya. Los centros de salud en Táchira se están quedando sin enfermeras y sin otros trabajadores de salud.

En el hospital de San Cristóbal solo quedan 400 trabajadores para cubrir los cuatro turnos. “Esto nos preocupa, porque aquí los más perjudicados son los pacientes que vienen a buscar ayuda, por Dios”. Declaró angustiado Melquiades Delgado, vocero del sindicato de trabajadores de la salud del Táchira.

“Lo más triste de esto es que la diáspora de trabajadores es todos los días”, dijo Delgado, quien lamenta la situación, a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades regionales para mejorar las condiciones laborales. Las que más se van son las enfermeras.

Radio Fe y Alegría Noticias publicó el pasado 12 de enero que solo había una enfermera para cada 28 pacientes en el Hospital Central de San Cristóbal

El representante sindical fue enfático en decir que los profesionales de la salud padecen los problemas de la ciudad. “todos los días nos dicen estamos cansados, estamos estresados, tenemos recarga laboral, no tenemos comida, no tenemos gas, no tenemos luz…”

El bajo salario que perciben los trabajadores y la escasez de insumos médicos son las causas principales de la estampida de las enfermeras de Táchira y otros trabajadores de la salud.