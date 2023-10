Eduardo Piñate, gobernador de Apure, convocó a una rueda de prensa a los medios regionales en la mañana de este miércoles 4 de octubre en la entrada de la emergencia pediátrica del hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando para denunciar la supuesta retención de medicamentos por parte de algunos trabajadores de la institución.

En medio de su intervención en la que señalaba que desde el sábado 30 de setiembre se ejecutan acciones de requisa en algunas áreas de la emergencia de niños y dentro de las cuales se ubicaron 2.083 medicamentos y 1.188 insumos médicos quirúrgicos, supuestamente secuestrados por personal sanitario, un grupo de enfermeras y médicos que se encontraba en los alrededores del lugar comenzaron a vociferar que tales señalamientos no eran ciertos.

Piñate confirmó que por lo pronto no existen detenidos y que el Ministerio Público prosigue las averiguaciones pertinentes. Solo alcanzó a decir que hay una enfermera “fugada, huida”, señalada de ser una de las responsables de los presuntos acaparamientos de las medicinas, aunque no aportó su nombre. Aclaró que solo “una minoría” de funcionarios que intentan desplegar una nueva mafia hospitalaria.

Gobernador de Apure, Eduardo Piñate/Foto: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría Noticias

“No jodan más”

En la medida en que se desarrollaba la ronda informativa, los reclamos de los sanitarios continuaban. Al respecto, el mandatario regional comenzó a responderles y les interpelaba al decirles que si no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo que se fueran, que presentaran las renuncias a sus cargos.

El ambiente se puso más tenso cuando los protestantes afirmaban que no iban a renunciar y que el gobernante no decía la verdad. En ese momento, Piñate reaccionó vehementemente asegurando que su gobierno no se retiraría del hospital y les exigió que “no jodan más”.

Visiblemente molesto siguió respondiendo las preguntas de los periodistas referentes a temas de seguridad y de control de entrada y salida de medicamentos, insumos y otros materiales al centro hospitalario más importante del sur del país.

También aseveró que un ex sindicalista, ahora jubilado, emprendía una campaña de desprestigio en contra de su gestión en el ámbito de la salud por los logros obtenidos durante el 2023, tales como la disminución de la mortalidad general en más de 1.000%; 79.000 vidas salvadas en todos los centros sanitarios del estado; la realización de 19.100 operaciones quirúrgicas; la activación de 15 consultorios populares; la atención de 136.000 consultas especializadas, además de la habilitación de 14 salas de RX en diferentes módulos asistenciales, entre otros.

En ese tenor, y a raíz de este nuevo evento, anunció que el hospital Pablo Acosta Ortiz será inmerso en una “transformación profunda”, descartando que se tratara de una intervención administrativa aunque al final de la alocución confirmó que serían removidos los actuales directivos de este centro de salud.

Área de emergencia pediátrica del hospital Pablo Acosta Ortiz/Foto: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría Noticias

¿Qué dicen las enfermeras y los médicos pediatras?

Una vez culminada la rueda de prensa los manifestantes abordaron al mandatario con el fin de que les escuchara. Éste respondió que no les atendería. Abordó su camioneta y se retiró del lugar.

Radio Fe y Alegría Noticias recogió las declaraciones algunas enfermeras y médicos pediatras además de otros administrativos del hospital, fundamentalmente del área de pediatría.

Una de las enfermeras declaró que las afirmaciones del gobernador Piñate eran “una falta de respeto, cómo van a decir que somos unos ladrones si antier nada más no teníamos ni una jeringa”.

La declarante aseguró que estaban recibiendo desde el almacén del hospital catéteres vencidos desde el año 2014, macrogoteros del año 2018, anfotecinas de 2015. También cuestionó que los funcionarios de gobierno, entre ellos la presidenta de Insalud Apure, Darling Marín, no se asomaran a la Unidad de Cuidados Intensivos de pediatría.

Sobre su colega señalada, sin dar su nombre por el gobernante, dijo que se está cometiendo una injusticia, “son unos groseros”, acotó.

En medio de la ronda informativa, Piñate exhibió un video en el cual se mostraba a una funcionaria de seguridad dentro de un pequeño espacio sacando medicamentos vigentes de un armario, y por lo cual se le estaría incriminando a la enfermera precitada por supuesto acaparamiento.

Al respecto, la enfermera que declaraba indicó que “esos son medicamentos donados por unas ONG que tenía el doctor Henry Sánchez allí para entregárselos a los pacientes que los necesitan, pero no los están acaparando, eso no está oculto”.

Habla la jefa del servicio de pediatría

Por su parte, la doctora Liliana Contreras, jefa del departamento de pediatría del HPAO, confesó que “nos duele bastante esta situación porque los pediatras somos bastante conocidos en esta ciudad, me duele cómo nos están tratando. Todo el mundo sabe que los pediatras muchas veces nos quitamos de nuestros bolsillos y compramos cosas para solucionar porque en realidad nos importan los niños, los recién nacidos”.

Abogó, en medio del conflicto, por la preservación dle derecho de los niños a la salud oportuna. Igualmente aclaró que si es cierto que reciben insumos pero insuficientes para el número de pacientes infantiles que deben atender a diario.

“Tú me vas a dar 10 jeringas para 30 pacientes hospitalizados, a quienes tienes que cumplirle por paciente entre 3 y 4 tratamientos cada 6 horas, 8 horas, un solo paciente en un tratamiento se te puede llevar hasta 15 jeringas”.

Contreras confirmó que actualmente el servicio sufre por la falta de pediatras debido a la renuncia de un número importante de estos especialistas en las últimas semanas por los bajos sueldos y por hostigamientos por parte de los directivos.

Aseveró que “quienes nos quedamos somos los burritos de carga. Y ahora vienen y nos tratan así, que somos unos ladrones, no, no somos ladrones”.

Confirmó que cada vez que los jefes de departamentos solicitan la dotación de instrumentos, medicamentos e insumos, todo queda registrado en un acta y en informe general.

Cuestionó el procedimiento practicado el fin de semana. Dijo que lo más adecuado era que la llamaran a ella y al médico Sánchez para que en su presencia se ejecutara el dispositivo de revisión.

El dato

Finalmente, otra enfermera mostró el acta en la cual dejan constancia que no fueron atendidos el día lunes 2 de octubre por las autoridades de Insalud para aclarar la situación, rechazando adicionalmente los hechos acontecidos.

En horas de la tarde un grupo de pediatras del hospital grabaron un video en el cual no solo repudiaban las declaraciones del gobernador sino que además exigían la devolución de los medicamentos donados por las ONG, supuestamente sustraídos por algunos funcionarios de seguridad.

Igualmente ratificaron que la enfermera indicada por las autoridades no está huyendo. Aseguran que está protegiendo su integridad.

Acta de los médicos de pediatría, denunciando que no fueron atendidos por las autoridades de Insalud Apure/Foto: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría

