Enfermeros del Táchira aseguran no tener equipos de bioseguridad

A través de un video difundido por la periodista Judith Valderrama, una enfermera del hospital Central de San Cristóbal denunció que en el área de aislamiento había un cadáver de una persona fallecida por COVID-19 que aún no había sido levantado.

En el video, la enfermera aseguró que era “un cadáver que tiene 24 horas, que falleció en la madrugada y aún continúa en el área es aislamiento. ¿Por qué no lo bajan? Porque no hay cómo sacarlo, no hay material de bioseguridad”.

La profesional de salud agregó “no estamos exigiendo un sueldo porque ganamos un millón de bolívares quincenal que no es secreto para nadie. no estamos exigiendo un sueldo en este momento. Exigimos cómo protegernos”.

Enfermera J García del Hospital Central de #SanCristóbal dice que cadáver que está desde la madrugada en él área de aislamiento 9:24am y no van a retirarlo



Enfermeros temen sin equipos de #bioseguridad#TáchiraCovid19 pic.twitter.com/d7y12LADGr — judith Valderrama (@juditvalderrama) July 9, 2020

El pasado 30 de junio, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter insistiendo en que no quieren repetir el caso del estado Zulia y el brote de contagios pro el mercado Las Pulgas.

“nuestro personal de salud es muy valioso están trabajando más por vocación que por remuneración pero hoy en el Hospital Central de San Cristóbal no hay insumos médico-quirúrgicos, no hay medicinas, no hay material de bioseguridad y eso es una garantía que debemos darle al personal que está enfrentando la pandemia en medio de la mayor dificultad que haya podido vivir Venezuela”, exclamó en un video.