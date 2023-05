Entre llanto y dolor, familiares de periodista asesinada en Maturín claman justicia

Los familiares de la periodista Marlyn Goitia Muchatty clamaron por justicia frente a las instalaciones de la Fiscalía del Ministerio Público este viernes 19 de mayo en la ciudad de Maturín.

Con el corazón destrozado y entre lágrimas, su madre, la señora Gladys, pidió que la justicia ponga tras las rejas a los culpables” de este atroz crimen cometido.



Gladyz Muchatty madre de la joven asesinada manifestó que lo único que quiere “es que me ayuden a que esto no quede impune y todo el que tenga que pagar lo haga con todo el peso de la ley”.

“Era mi última hija y no merecía nada de esto que le hicieron. Por eso estamos aquí los familiares y vecinos pidiendo justicia ante los entes correspondientes. Seguiremos aquí hasta que agarren a los culpables”, expresó.



Según relataron los familiares, las autoridades del Ministerio Público indicaron que en horas de la tarde algunos familiares y testigos les iban a tomar las declaraciones de rigor, para seguir con las averiguaciones del caso y poder dar con el paradero de los responsables.



Los familiares aseguraron que la principal sospechosa del caso fue puesta en libertad, debido que no habían pruebas suficientes para tenerla retenida.



“Todo el barrio comenta que ella era la persona que se la pasaba con ella y fue la última vez que la vio. Todavía no entendemos cómo puede estar ella en libertad. Seguiremos pidiendo justicia por mi hija, hasta el final”, dijo Gladys entre llantos de dolor.



Una de las hermanas de la víctima explicó que las pruebas que tienen se las hicieron llegar a las autoridades que llevan al caso. “Nosotros estamos pidiendo justicia y que no se quede esta persona en libertad. No queremos oscurecer el caso. Nosotros tenemos capturas sospechosas que tenía mi hermana Marlyn con la principal sospechosa”, dijo.



La familia Goitia Muchatty también disputa una camioneta que dejó la víctima en manos de la sospecha; esta última asegura que es la propietaria.

Mientras siguen las investigaciones del caso, la camioneta está retenida en el Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas (Cicpc) en Maturín.



“Nosotros como familia tenemos una conversación de mi hermana con unos amigos, donde la sospechosa pregunta insistentemente si ya había llegado con la camioneta a su casa. ¿Para qué tanta preguntadera a esa hora? La justicia es de Dios, pero también queremos aquí en la tierra”, agregó la hermana.



El cuerpo de Marlyn fue sepultado en el Cementerio nuevo de Maturín este 18 de mayo pasada las 5:00 de la tarde. Al final, no se pudo esperar por su madre y unos hermanos, quienes viajaban desde Colombia para darle el último adiós. Por el contratio, la familia llegó directo a la Fiscalía en Maturín para pedir justicia.



Asesinato de Marlyn

Según relataron los familiares, la joven fue hallada con signos de tortura en su residencia ubicada en Santa Inés en Maturín, capital del estado Monagas.



Asimismo, comentaron que fue encontrada maniatada y con signos de estrangulamiento y en avanzado estado de descomposición.



El equipo del Cicpc se encuentra realizando las labores de inteligencia para dar con el paradero de los asesinos de la joven.

La periodista era egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela desde hace cinco años en la carrera de comunicación Social y se dedicaba a la labores de periodismo independiente.

