Era fútbol, no persecución y xenofobia

El Venezuela contra Perú era un partido de fútbol, por las eliminatorias al mundial, pero la policía peruana y algunos periodistas lo convirtieron en una semana de persecución y xenofobia.

Primero lo de “las chamas” y luego los controles policiales migratorios en las inmediaciones del Estadio Nacional.

En las últimas horas, líderes sociales, periodistas y organizaciones rechazaron el anuncio de la Policía Nacional de realizar controles migratorios antes del juego. La persecución de venezolanos en Perú se convirtió en una caza camuflada en el fútbol.

Persecución y xenofobia

A princios de semana, en el programa “A presión” transmitido por la plataforma Youtube, periodistas y panelistas hicieron burlas y sobre un comentario que apreció en pantalla, en el que un “usuario” se preguntó, que si La Vinotinto ganaba contra Peru, “las chamas bajaban o subían sus precios”.

Posteriormente, cientos de venezolanos organizaron una bienvenida para la selección nacional. Los seguidores realizaron una caravana desde el aeropuerto y luego gritaron consignas en las afueras del hotel de concentración. Hubo euforia y algarabía. Pancartas y cantos a favor de Venezuela.

Como respuesta, la Policía de Perú anunció controles migratorios en las inmediaciones del estadio. En una clara acción de persecución contra ciudadanos venezolanos que viven en la ciudad.

Rechazo total

Una de las primeras voces en reaccionar a la iniciativa fue la periodista caraqueña Ronna Rísquez, especialista en crimen organizado, quien mencionó que se trata de una acción “discriminatoria y abusiva, una muestra más de maltrato contra los venezolanos” y “una demostración de la ineficacia de las autoridades migratorias y los cuerpos de seguridad de Perú”.

El especialista en Derecho Internacional Alonso Gurmendi estimó que la medida se ha efectuado “para que los xenófobos aplaudan”, no para regular la migración. “El punto es que los vean diciendo que la comunidad que odian va a ser monitoreada, para que sientan que ya no tendrán que convivir con ella. Si se deporta a alguien no importa”, señaló en su plataforma de X.

Idania Chirinos, directora de contenidos del canal NTN24, valoró que es una diligencia denigrante por el precedente que marca y un retroceso en la política migratoria. “El deporte ha sido y es un espacio neutral que busca siempre unificar”, remarcó.

Las acciones de persecución y xenofobia fueron rechazadas por cientos de personas y organizaciones en todo el mundo.

En Lima hay 1 millón 100 mil venezolanos. Es, por decir, la quinta ciudad más poblada de Venezuela. Autoridades y periodistas de Perú: era fútbol, no persecución y xenofobia.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.