“Es como estar condenada a muerte”: cinco meses tiene paralizada la unidad oncológica en Guárico

Más de 120 pacientes oncológicos llevan cinco meses a la espera de que se reactive la máquina de radioterapia de la Unidad Oncológica “Ramón Millán”, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

Beatriz Briceño, paciente proveniente del estado Trujillo, declaró que desde enero, cuando terminó la sesión de quimioterapias, sigue esperando por las radios.

“Es como estar condenada a muerte, porque yo me hice mi cinco quimios y después vino un refuerzo que era para finiquitar todo. Vengo a las radios y después tendría que entrar a las braqui, y en estos momentos está en remodelaciones”, comentó.

Asimismo, clamó para que las autoridades escuchen la situación por la que están pasando. “Nosotros necesitamos urgentemente y se lo decimos al presidente, vicepresidente, al gobernador y a todos los que le compete, para que nos ayuden a salir de esto”.

Denunció que en la actualidad los pacientes no pueden pagar unas radioterapias en una clínica privada porque el costo supera los siete mil dólares. “Mucha plata para nosotros que no tenemos”.

A su vez, la paciente Ana Ochoa de Hernández, otra de las afectadas, aseguró que esto no es un caso para mañana ni para después, ya porque son tratamientos que se deben colocar urgentemente. “Necesitamos la máquina de radio, la necesitamos urgentemente”.

Aseveró que son más de 120 pacientes que siguen a la espera. “No estamos todos porque hay pacientes que están hospitalizados o están en su casa por decadencia por la enfermedad. Pero los que sí podemos caminar somos las que estamos haciendo la diligencia”.

Hernández expresó que desean tocar el corazón de las autoridades encargadas para que agilicen los trámites para traer la máquina y terminar la espera de los pacientes.

“No podemos costear el tratamiento porque es muy caro. Tendríamos que irnos a clínicas privadas y es costosísimo y la única solución es que no traigan la máquina, porque si no tenemos el tratamiento nos están condenando a muerte porque no estamos hablando de un dolor de uña, estamos hablando de cáncer, una palabra mayor”, insistió.

Manyenith Rodríguez, quien junto con su madre viene desde Monagas, sigue esperando el milagro de que traigan la máquina para que su familiar culmine el tratamiento.

“Cada vez que venimos no hay respuesta, aunque es cierto que el gobierno se ha dado a la tarea de remodelación, porque nos han dicho que viene una máquina nueva; bien, gracias por eso, pero nuestros pacientes están a la espera de ese tratamiento. Nos refirieron a algunos lugares, pero esos lugares son clínicas y al decir clínica sabemos que son tratamientos muy costosos”, remarcó.

Cabe destacar que esta unidad lleva dos semanas que entró en remodelación para esperar que llegue la nueva máquina de radioterapia que fue comprada en el extranjero por parte del Ministerio de Salud para empezar con los tratamientos, pero hasta la fecha se desconoce el tiempo que puede tardar este proceso.

En las última declaraciones del gobernador del estado Guárico, José Vásquez, cuando se le preguntó sobre esta situación, la repuesta fue que por parte de la Dirección de Salud estarían realizando un censo a los pacientes para ser referidos a otras unidades, donde puedan continuar con sus tratamientos, situación que a la fecha todavía no se ha realizado dejando a la deriva a los pacientes que quieren soluciones.

En labores de remodelación se encuentra la unidad oncológica. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

