¿Es posible poner en funcionamiento la planta termoeléctrica de Lara?

El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, visito este miércoles 23 de marzo la Planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón, ubicada en el municipio Palavecino del estado Lara. Aseguró que con los trabajos que se están llevando a cabo en dicha instalación la misma muy pronto estará en funcionamiento.

Según lo que informó durante el recorrido “en la planta de generación termoeléctrica Argimiro Gabaldón estamos haciendo las inspecciones que tienen tiempo paralizadas y tenemos ingenieros trabajando en los sistemas de control para repararlos para arreglar la unidad número 3 que le da al estado Lara 40 megavatios”.

Como parte del Congreso Nacional de Servicios Públicos, capítulo Lara, inspeccionamos los trabajos de recuperación en la planta de generación termoeléctrica “Argimiro Gabaldón”, ubicada en el municipio Palavecino, que muy pronto estará en funcionamiento. #23Mar pic.twitter.com/yMOKY5PTNq — Néstor Reverol (@NestorLReverol) March 23, 2022

Por otro lado, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con miembros del sindicato de la empresa CORPOELEC, quienes comentaron que si existe la posibilidad de que se rehabilite la planta termoeléctrica Argimiro Gabaldón pero se necesita una importante inversión por parte del Estado.

Los entrevistados señalaron que realizando las inversiones si se puede habilitar una planta que sume para la generación de megavatios en el sistema eléctrico de la entidad, ubicada en el centro occidente de Venezuela.

Indicaron que el tiempo en el cual pueda recuperarse dicha planta dependerá de los recursos, de todos los elementos y compuestos que se suministren para la recuperación de la misma.

Por otro lado, uno de los ingenieros eléctricos consultados, que prefirió no dar su nombre, señaló que la posibilidad de que esta central termoeléctrica esté en funcionamiento pronto es muy remota.

Considera que debido a la larga temporada en la cual se ha encontrado paralizada el deterioro es mucho mayor y restablecer su funcionamiento se hace mucho más costoso y complicado.

La planta termoeléctrica Argimiro Gabaldón fue inaugurada en 2007. Aunque no se precisa la fecha de su paralización, Oswaldo Méndez, secretario de general de los trabajadores eléctricos del estado Lara, señaló a medios regionales que «el mantenimiento de la generación es lo más costoso que tiene una empresa eléctrica. En estos momentos, si tu no aplicas un diagnóstico en las máquinas de generación, que tiene una capacidad de 120 megavatios, con 3 máquinas de 25 megavatios, que debieron tener un mantenimiento a las 60 mil horas de funcionamiento, pero obviamente no se planificó ese mantenimiento, se dejó que la máquina siguiera generando hasta que se paró”,

Mientras tanto, las comunidades en el estado Lara esperan que los problemas con el sistema eléctrico sean solventados así como los demás servicios públicos.