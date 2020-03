Escasez de agua impide prevenir el COVID-19 en Guárico

En medio de la cuarentena social, habitantes de San Juan de los Morros no cuentan con agua potable por tubería lo que impide que cumplan con el lavado de manos.

En un recorrido realizado por Radio Fe y Alegría Noticias a la toma de agua de la empresa HidroPáez, en la avenida José Félix Ribas, se visualizó a afectados de las comunidades Las Palmas, El Guafal, Puerto Rico, Casco Central, Los Laureles, La Morera, entre otras.

Orlando Cordero, habitante del Casco Central de la capital guariqueña, señaló que él va al toma todos los días a cargae tres bidones para resolver en su hogar ya que tienen una semana sin agua.

“Cargo uno grande y dos pequeños porque vivo un poco alejado y subo con una carrucha a cargar agua”, dijo.

Por su parte, José Toro, del sector Los Laureles, comentó que tienen quince días sin agua y no pueden lavarse las manos las veces requeridas para prevenir el COVID-19.

“Tenemos ya quince días que nos no llega el agua, entonces la gente manda uno a lavarse las manos, la cara, hacer el aseo personal y no hay agua”, apuntó.

El agua que recoge la usa para cocinar, “para uno hacer lo que pueda hacer y más nada”.

Toro también indicó que cuenta con poca gasolina, por lo que puede quedarse accidentado. “No tengo casi gasolina, la uso solamente de allá hasta aquí y de aquí para allá. Sin mover el carro para ningún lado y arriesgando quedarme por ahí”, destacó.

En carro y hasta a pie

Las tuberías de este toma amaneció botando agua por los que las personas exigen que sea arreglada lo ante posible para que no se siga desperdiciando el liquido. Foto: Xiomara López

Gerardo Aponte, habitante de la calle Bermúdez del centro de la ciudad, relató que llevan 2 semanas sin agua y tiene que realizar hasta tres viajes al día.

“Con el carrito pa’ allá y pa’ aca cargando agua”, contó.

Aponte señaló que “no me puedo lavar las manos cada vez que salgo y entro (a su casa), no me alcanza lo que cargo”.

Los afectados aseguran que tardan hasta quinces días y un meses sin el servicio, por lo que van a diario a esta toma. Algunos lo hacen en sus carros, otros en carruchas improvisadas, motos y a pie para llevarse los bidones y resolver en sus hogares ante la escasez del líquido en la entidad guariqueña.

La semana pasada, el gobernador de la entidad, José Vásquez, comentó que se estaban tomando las medidas para resolver la situación con el agua pero ya a la fecha, el problema se ha incremento en la población sanjuanera.