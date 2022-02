Escuela de Guárico sigue esperando que la reparen

La escuela tiene los techos dañados, la electricidad no funciona y el muro de contención está cediendo.

207 estudiantes que cursan estudios en la Unidad Educativa “Olga de Bruguera”, en la comunidad Brisas del Valle en San Juan de Los Morros, siguen esperando por la reparación de su infraestructura, promesa que hasta la fecha no ha sido cumplida por parte del gobierno regional.

Blanca Corro, directora encargada de la unidad educativa declaró a Radio Fe y Alegría Noticias, que ha decidió plantear las necesidad que presenta la escuela, los niños y niñas que estudian desde preescolar hasta sexto grado tienen derecho a una educación de calidad.

“Una institución que de hace cierto tiempo no recibe ninguna mejoras en su infraestructuras, lo cuales se ha llevado a diferentes instituciones gubernamentales, en el mes de noviembre tuvimos la visita de nuestro gobernador, José Vásquez, el no hizo el compromiso de que nos iba apoyar con la mejoras de la infraestructura, sin embargo hasta la fecha no hemos recibido una solución satisfactoria y nuestro llamado es a eso pues”, dijo la docente.

Corro señaló que en medio de la campaña política, en el mes de noviembre del 2021, el gobernador del estado Guárico autorizó que fuera dotada y reparada su infraestructura, pero hasta la fecha no han obtenido repuesta.

“Tenemos filtraciones en los techos, el muro de contención está cediendo, hay problemas de electrificación, la institución toda requiere de pintura, también tenemos necesidad de mejorar de la cancha, porque también la utiliza la comunidad».

Algunos de los techos necesitan ser sustituidos y acondicionar aulas que están cerradas/ Foto: Xiomara López

Por su parte, Ana Zapata, representante del Consejo Comunal y de la UBCH del el sector también denunció el deterioro en la que se encuentra la escuela y la capilla en la comunidad.

“Lo primero que tenemos aquí, que queremos solucionar es el techo de la escuela y el techo de la iglesia católica Virgen del Valle, que están en mal estado, llueve adentro, llueve afuera, termina de llover afuera y sigue lloviendo adentro”.

Zapata comentó, que el gobierno debe reparar toda la infraestructura del colegio para seguir funcionando.

“Que se aboquen a todas esas necesidad que hay aquí en nuestra comunidad, que no es nada más cancha, porque los niños no ven clases en la cancha, es mejorar el techo de las escuelas, que cuando llueva los niños tenga seguridad dentro de la institución, que reparen los baños y que pinten”, demandó Zapata .

Los baños no cuentan con agua para bajar las pocetas/ Foto: Xiomara López