Escuela de Maturín no está en condiciones de comenzar clases presenciales

La escuela Vicente Salías en Maturín no está en condiciones para dar inicio a las clases presenciales el próximo 25 de octubre, tal como lo anunció el presidente de la república.



Según trabajadores de esa unidad educativa, los salones y baños tienen grandes filtraciones de agua cuando llueve, una situación que no creen que se pueda solucionar antes de la fecha señalada, pese a que cuadrillas de la UBCH han llegado para hacerle mantenimiento al colegio.



“El monte tiene casi dos metros de altura, y esa gente está trabajando pero ese es un terreno grande, los baños y varios salones se están cayendo”, dijo una mamá que fue consultada por Radio Fe y Alegría Noticias.



Ramón Vallenilla es ambientalista del Vicente Salías desde hace 18 años, y en su opinión, la escuela nunca había estado en tan malas condiciones. Asegura que “a ese colegio le tenían que haber metido la mano con tiempo”



Vallenilla detalló que “hay salones que cuando llueve se convierten en un manare de agua, porque el techo tiene demasiados huecos y no se puede hacer nada, el personal hace lo que puede para medio solucionar pero solos no podemos».