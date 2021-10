Escuela Luis Ramírez de San Cristóbal no cuenta con lavamanos

Iraiza Rincón, directora de la unidad educativa Luis Ramírez Chacón de San Cristóbal, indicó para Radio Fe y Alegría Noticias que su infraestructura está en malas condiciones, entre otras cosas porque no cuenta con baños para el retorno a clases.

Esta escuela está ubicada en la parroquia La Concordia del municipio capital del estado Táchira. Cuenta con una matrícula de 326 estudiantes, 35 docentes y 14 miembros del personal administrativo.

Rincón declaró que la institución «escasamente cuenta con las medidas de bioseguridad ya que la parte de los baños tiene varios lavamanos que ni siquiera tienen las llaves y las mangueras para su funcionamiento».

Similar situación describió para lo que sucede con el uso de las pocetas. «Hicimos reuniones con los representantes para solicitarles la colaboración en cuanto al arreglo, mantenimiento y ambientación de las aulas».

Dijo que las familias han sido receptivas pero «no todas cuentan con esa disposición por no decir con el dinero para ello».

La directora del plantel expuso que la escuela se encuentra bastante deteriorada en cuanto a pintura. «He enviado los oficios correspondientes para ver si se pinta la escuela pero aún no he recibido ninguna respuesta».

Para este lunes 25 de octubre solo estarían recibiendo «una pequeña parte de los alumnos porque no se pueden tener todos los niños en la institución».

Rincón afirmó que «algunos representantes si quieren enviar a sus hijos. Otros me han dicho que no los quieren enviar». Por otro lado reveló que no todos los niños están vacunados contra la COVID-19 y por tanto no se podrían recibir en su totalidad.