Esposa de Raúl Baduel: «Él no tenía COVID-19, eso es mentira»

La esposa de Raúl Baduel, Cruz María Zambrano de Baduel, aseguró que el ex militar no tenía COVID-19, contrario a lo señalado por el Fiscal General, Tareck William Saab.

«Él no tenía COVID-19, eso es mentira. Cuando a él lo sacaron de ‘la Tumba’ no tenía COVID-19. Lo vacunaron una semana antes de sacarlo de ‘la Tumba’, un día miércoles», fueron parte de sus declaraciones en exclusiva para la periodista Carla Angola en su programa Aló Buenas Noches.

Con la voz quebrada Zambrano de Baduel dijo que Baduel había sido vacunado una semana atrás contra el Coronavirus antes de sacarlo de ‘la Tumba’ (como le llaman a un sótano ubicado en la sede del SEBIN) un día miércoles.

«El doctor Fredy Montesinos estuvo de visita, solo él estaba autorizado. A nosotros nos extraño muchísimo porque en más de dos años no se nos había permitido que los abotagados lo visitaran. Yo lo vía a él hace 4 semanas», indicó la señora Baduel.

«Yo ni siquiera he recibido ni una llamada de ningún personaje del Gobierno que me digan que mi esposo falleció. Sus hijas lo vieron el día sábado y el estaba bien. Yo estaba preparando todo para ir esta semana, independientemente de que me dejaran horas y horas en la calle como han hecho siempre. Yo iba ir a ver a mi esposo. De hecho, estaba reuniendo sus alimentos y cosas que solemos llevarle», detalló.