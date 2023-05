Estados Unidos envía a 24 mil militares a la frontera con México

Estados Unidos tomó una nueva decisión entorno a la ola de migrantes que aspiran ingresar de manera ilegal a su territorio. Durante las últimas horas, el Gobierno norteamericano envió a 24 mil funcionarios militares, lo que representa la más grande movilización para frenar la migración de la historia.

La maniobra responde a la inminente finalización de la vigencia del Título 42, que expira este 12 de mayo.

A partir de esa fecha, se espera que el flujo migratorio se dispare a niveles inesperado. El temor se debe, principalmente, a la presencia de un alto número de personas que esperan para ingresar a suelo estadounidense.

El fin del Título 42 reactiva el Título 8, un instrumento legal que señala que “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años”. Es decir, caso de que el migrante indocumentado intente ingresar de nuevo puede enfrentar un proceso penal.

En medio de los preparativos del fin del Título 42 y la reactivación del Título 8, el Departamento de Defensa ha enviado a 4 mil funcionarios de la patrulla fronteriza.

Por su parte, el gobernadora de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de 10 mil funcionarios de la Guardia Nacional, mientras que las agencias federales enviaron otros 10 mil funcionarios.

El Gobierno estadounidense estimó que El Paso, Brownsville y Laredo serán puntos críticos. Se estima la llegada de hasta 12.000 migrantes por día, cifra que supera su capacidad para aceptarlos o deportarlos, según reseñan medios locales.

En conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, subrayó: “nuestras fronteras no están abiertas, que cruzar irregularmente es contrario a la ley y que quienes no reúnan los requisitos para recibir ayuda serán devueltos rápidamente”.

Además, pidió a los migrantes que “no crean las mentiras, no escuchen a los traficantes”. Y advirtió: “Esto será lo que les pase: serán devueltos”.

También dijo que el Gobierno de Biden está “construyendo caminos legales y estamos generando consecuencias para aquellos que no usan esos caminos significativamente accesibles”.

Este fue un mensaje de advertencia muy claro para los migrantes.

We are building lawful pathways, and we are delivering consequences for those who do not use those meaningfully accessible pathways. We have a plan. We are executing on that plan. I have come to McAllen and Brownsville to see firsthand that plan in action. pic.twitter.com/YplX75CM7Y