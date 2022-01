Eugenio Martínez asegura que la activación del referendo «se complica»

A juicio del periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martínez, la activación del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro «se complica».

Según Martínez la razón sería porque la organización Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), que es impulsada por el politólogo Nicmer Evans y el ex gobernador del Táchira César Pérez Vivas, no es la solicitante principal del referendo revocatorio, «es solo un adherente», escribió el periodista vía Twitter este 18 de enero.

De acuerdo con Martínez el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió como solicitante principal a Todos Unidos por el Referendo Revocatorio «su solicitud fue la primera que se recibió», indicó el comunicador social.

En ese sentido, dijo que la organización Todos Unidos por el Referendo está representada por Julio Cesar Scivioletto y Gonzalo Antonio Contreras.

«Son ellos (y no Evans, Pérez Vivas, etc) los que ahora pueden decidir si continúan o no con el trámite del referendo revocatorio o desisten de el», expresó Eugenio Martínez.

Aseguró que no hay mucha información sobre el pasado político tanto de Contreras y Scivioletto, sin embargo este último se puede indagar en Los Teques, estado Miranda, donde es oriundo.

«Quienes tienen el control de la solicitud de revocatorio (Scivioletto y Contreras) son desconocidos para la mayoría de la clase política nacional, aunque en Los Teques se les asocia con uno de los principales partidos del G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo)», refirió el comunicador social.

Agregó que según el rector Roberto Picón, es necesario que las tres organizaciones (principal y dos adherentes) que promueven el referendo revocatorio desistan de su petición para que se realice el proceso.

Este lunes 17 de enero el CNE aprobó tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

El ente electoral expresó a través de Twitter que las solicitudes aprobadas fueron solicitadas por:

Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover).

Todos Unidos por el Referendo Revocatorio.

El Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta, en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional.

La eventual activación de una solicitud de referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad, tal como se establece en el artículo 72 de la Carta Magna, acotó el CNE.

Con esta procedencia de solicitudes la Junta Nacional Electoral, presidida por Tania D’Amelio Cardiet, e integrada por el rector principal Roberto Picón, deberá elaborar un cronograma para la recolección de estas voluntades.