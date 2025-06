Exigen arreglo de caminería que pone en riesgo a familias en San Juan de los Morros

Una caminería está a punto de colapsar en el paseo El Carmen del sector El Jobo de San Juan de los Morros, estado Guárico, y que sirve como paso para varias familias que viven en la parte alta de la zona.

Betzabeth Uzcátegui, vecina de la comunidad, señaló que esa caminería tiene más de 15 años y al pasar el tiempo, ha ido cediendo poniendo en peligro a las personas y niños que pasan por el sitio.

“El cerro se ha ido desbarrancado y se está socavando la vereda y ya está prácticamente en el aire. se están agrietando más de una de las casas de allá arriba; ya están abiertas”, expresó la vecina.

Manifestó que temen que si el terreno cede, pueda caerle a las casas que están en la parte baja de la vereda. “El riesgo que hay es que se vayan a caer esas casas y esas familias de arriba que se van quedar sin paso. O que caigan a las casas que estamos al final de la vereda”, expuso Uzcátegui.

Igualmente, señaló que han ido reiteradamente a la Alcaldía a solicitar ayuda y solo han ido tres veces a supervisar sin hacer mayor cosa.

“En la Alcaldía, mi hija pidió ver qué posibilidades hay de que vinieran a ver qué se hace allí y vinieron a ver y todo, pero quedó en promesas. Al final (de la vereda), vivía un señor con discapacidad y cada vez que ese señor pasaba por allí, nosotros veíamos que se iba caer; se lo tuvieron que llevar. Por aquí atrás vive otra señora y tiene que buscar monear por otros lados para poder pasar y no pasar por ese sitio por lo peligroso”, expuso la vecina.

Riesgo para niños y adultos mayores de esta zona de San Juan de los Morros

Por su parte, Mirta Alonzo, adulta mayor con discapacidad, comentó que ha tenido que buscar transitar por otra vía para evitar pasar por ese sitio.

“Por mi discapacidad, para pasar por donde estoy ahorita se me hace difícil porque son caminerías que están a punto de caerse. Se me hace difícil para yo bajar y tengo que pasar por un taller que me da paso”, dijo.

Alonzo pide que el Gobierno tome cartas en el asunto, antes de que arranquen los fuertes aguaceros que puedan causar que la caminería se derrumbe por completo y cause un hecho lamentable.

“La caminería está horrible y las aceras están casi que se vienen porque están en el aire. Eso tiene años que no le hacen un cariñito”, agregó.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.