Exigen liberación de joven detenido arbitrariamente en Guárico

Familiares y vecinos de Deivi Moreno, de 27 años, denunciaron la forma arbitraria en la que fue detenido el joven por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), el pasado 30 de marzo, mientras se encontraba recibiendo una cura en una herida que tiene en una mano en el hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de los Morros.

Eloísa Moreno, tía del joven, desmintió la versión oficial en la que se le acusa a su sobrino de tráfico de armas con material explosivo.

“Él se encuentra detenido desde el pasado 30 de marzo, estaba desaparecido, se lo llevaron de las instalaciones del hospital Israel Ranuárez Balza en un Orinoco negro. En vista de que él se desapareció pensábamos que estaba con el tío trabajando, como no apareció me vine a la policía, a la PTJ, al Sebin y no dábamos con el paradero de él».

Moreno señaló que luego acudió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y le dicen que el joven está detenido en la sede del CONAS, ubicado en la antigua Penitenciaria General de Venezuela (PGV).

“Le han violado los derechos a mi sobrino, aquí hay algo y queremos dar con el paradero y los responsables de la situación de mi sobrino”.

No hay pruebas en el expediente contra el joven

La denunciante indicó que en el expediente no existen evidencias que lo involucren con los delitos que lo acusan. “Quiero que demos con la inocencia de él, aquí hay parte de la comunidad 5 de Julio, que lo respaldan a él como inocente, es colector de la ruta Palma-Guafal, queremos hacer un llamado a que revisen el expediente y se den cuenta que hay 21 elementos a favor de mi sobrino, no hay uno que diga que hay un hecho delictivo en contra de él”.

Recusaron al Fiscal y a la jueza

Moreno explicó que los delitos en lo que implican soy muy graves y por eso destituyeron al fiscal y realizaron una recusación contra la juez que lleva el caso.

“Lo están acusado por tráfico de armas y material explosivo, ese un delito muy grave, hemos hecho recusación, respecto al fiscal que tuvo el caso de la fiscalía 16, él está recusado por Caracas, ahorita se hizo una recusación contra la juez, ya otro (juez) tiene el caso porque, hay no hay nada, no hay nada en contra de mi sobrino”.

Su esposa también exige justicia

Por su parte, María Alexandra López González esposa del joven detenido, exigió justicia en el caso de su pareja.

“Soy la pareja de Deivi Jesús Moreno Pérez, el cual está privado de su libertad, queremos que nos ayuden a que se demuestre su inocencia ya que él es un hombre trabajador, es el padre de mi hijo, y quisiera que ya acabara todo esto y salga libre, que hagan una revisión de todo de lo que lo están acusando, de las falsas acusaciones que están haciendo sobre él y que nos ayuden a que salga libre”.

Desmiente que pertenezca a una banda delictiva

López desmintió que su esposo pertenezca a alguna banda delictiva y pidió que sea liberado. “Lo están implicando en todas esas falsas acusaciones, de que él está en una banda y que estaba manipulando explosivos”.

Cabe destacar que sus familiares denunciaron la situación de Deivi Moreno ante el Ministerio Publico y Defensoría del Pueblo, para que realicen las investigaciones de lo que está ocurriendo con este caso.