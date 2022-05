Exigen que le metan el ojo a cablera en San Juan

Varios ciudadanos de San Juan de Los Morros denunciaron ante la Defensoría del Pueblo del estado Guárico, los cobros y el mal servicio que presta la única empresa de televisión por suscripción que se encuentra en la ciudad.

Sandra Gómez, una de las clientes de la cablera, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que llevan un mes denunciando la situación y hasta la fecha no han encontrado solución.

“Nos acercamos a la Defensoría del Pueblo para hacer una denuncia con respecto a la cablera Intercable, ya que presta un pésimo servicio. El mes pasado se hizo una reunión en la alcaldía en donde se quedó que se iba tomar en cuenta el mal servicio que prestan pero cada día va para atrás”.

Gómez manifestó que los técnicos de la cablera están cobrando 25 dólares para reinstalar la señal cuando no cancelan a tiempo las facturas.

“Se está cobrando a la gente 25 dólares, por la reinstalación, cuando pasa el mes y a la gente le cortan el servicio porque no tiene como pagarlo».

Narró su propio caso particular. Yo debía cuatro meses, fui a pagarlos. Cancelé 65 bolívares y me dicen que tengo que pagar 25 dólares más para una reinstalación. Yo les pregunto qué reinstalación voy a pagar si yo tengo el servicio puesto, yo tengo imagen en el televisor, pero tenía que pagar 25 dólares”.

Cansados de cobros excesivos

La afectada señaló que ya están cansados de cobro excesivos. “Ya basta que jueguen con la salud mental del guariqueño, yo creo que la corrupción está de más y la inoperancia de Intercable también. Entonces, yo pido a los entes gubernamentales, a quien les toque, meterle el ojo y la lupa a Intercable».

Por su parte, Abel Oropeza otro de los perjudicados, indicó que por ser una empresa privada debería prestar un buen servicio al cliente que se paga por él.

“La señal de Intercable, a pesar de ser una empresa privada esa señal, no es la mejor porque verdaderamente uno no ve el televisor todo el día, sino en los momentos de descanso. Uno desea ver algo y la imagen es bastante distorsionada, se daña a cada momento. Y los reportes que yo hago son recurrentes pero hacen caso omiso a las denuncias que hago en la oficina”.

No responden a los reclamos

Oropeza denunció que la veces que ha ido a la empresa a reportar una avería siempre le dicen lo mismo: que van ir y nunca lo hacen.

“Dicen que van a ir, que no tienen cauchos, no tienen gasolina, que no tienen personal, que se fue la luz, que no hay aparato y todas esas cosas”.

El cliente expresó que la empresa debería tener un personal capacitado para resolver averías que suceden a diario, ya que todos los meses aumentan de precio y no dan calidad en el servicio.

“La empresa privada debería tener calidad en los trabajadores para que ofrezcan un buen servicio, esos es lo que necesitamos, que tengamos un buen servicio a través de cada uno de los técnicos, que sepan hacer el trabajo y que nosotros quedamos satisfechos con cada uno de los trabajos que ellos hacen”.