Exigen realizar contraloría a comunidad en San Juan de los Morros

Denuncian ineficiencia en la gestión del Clap y la venta de gas. A veces cobran y no llevan las bolsas y las bombonas.

Mileidy Pérez habitante de la calle principal de Brisas del Valle, en San Juan de los Morros denunció irregularidades que están ocurriendo en su comunidad por parte de los jefes de calle de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Pérez realizo un llamado al gobernador del estado Guárico, José Vásquez, a través de los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias para que realice contraloría a la comunidad, según la denunciante se cobran por adelantado combos de alimentos, bolsa de Clap y gas doméstico y muchas veces no llegan.

“Como es posible que dentro de la comunidad se cobren combos, se cobren las bolsas, se cobre el gas, a veces no llegan, no llegan los combos, te engañan, al mes te devuelven el dinero”. denunció la vecina.

La afectada señaló que no avisan con tiempo para cancelar los combos y tienen que buscar el dinero de un día para otro.

“A mí me parece que eso es injusto, me parece que eso es una burla, por a situación que estamos viviendo todo los venezolanos, porque aquí él que no tenga poder adquisitivo busca y lucha para pagar lo poquito o mucho que están cobrando”. insistió.

Pérez exigió al gobernador que visite la comunidad y se entere lo que está sucediendo, para que, de ese modo se pueda resolver todos los problemas que presentan.