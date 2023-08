Extraño suceso en Pampatar: hubo un fuerte oleaje repentino y el mar se retiró

Un fuerte oleaje repentino sorprendió a los residentes de la costa de Pampatar, estado Nueva Esparta, este 15 de agosto a las 11:00 am aproximadamente, según reportaron usuarios de la red social X.

Algunos videos que pudieron ser grabados en el momento del incidente muestran el arribo y el impacto del oleaje que golpeó la costa. En el acto, varias embarcaciones fluviales zozobraron.

Mientras que los residentes de Pampatar todavía no salían del asombro por el repentino y poderoso oleaje, el mar se retiró varios metros dejando la costa literalmente seca. Este hecho fue totalmente inesperado y sorpresivo.

Lo que hace minutos era una costa con embarcaciones flotando, a esa hora mostraba las mismas embarcaciones varadas sobre la tierra húmeda.

De acuerdo con los mismos usuarios, este hecho ocurrió cuando caía una intensa lluvia sobre la isla de Margarita de la cual forma parte Pampatar.

Hasta las 5:00 de la tarde autoridades locales y nacionales no han explicado qué pudo haber motivado tan extraño evento natural.

De acuerdo con algunas fuentes no oficiales, el mar puede retirarse unos metros cuando ocurre un maremoto por encima de los 7 grados en la escala Richter. No obstante, no hay datos certeros para pronosticar la aparición de un tsunami.

En el caso de Pampatar el fenómeno no fue causado por un movimiento telúrico ni ocurrió un tsunami, pero fue un evento muy extraño.

En Cumaná, capital del estado Sucre, el paso de la onda tropical número 30 causó inundaciones, caídas de árboles y postes de alumbrado eléctrico, en sectores de Altagracia, Ayacucho, Valentín Valiente y Santa Inés.

