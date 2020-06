Fallece el animador Guillermo “Fantástico” González

View this post on Instagram

Se fue de este plano terrenal mi querido e inolvidable Guillermo “Fantástico González” 😥 Viviras en los Corazones de todos lo Venezolanos con tu inolvidable Alegría y Magica sonrisa por Siempre 💕 Vuela Alto querido Amigo y Gracias por tanto detalles y momentos Inolvidables que vivirán en mi memoria hasta el final de mis días 🙏 Te voy a extrañar y como dice @Montaner en su canción nos vemos “En una Nube al Final del Arco Iria” nube ⛅️