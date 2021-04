Fallecen dos médicos más en Guárico con síntomas de COVID-19

La Organización No Gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, capitulo Guárico, informó del fallecimiento de dos médicos que se suman a lista del personal de salud que muere con síntomas asociados a la COVID-19.

La ONG manifestó que una de las fallecidas es la anestesiólogo Isabel Ortiz Vielma, de 36 años, quien trabajaba en el hospital Rafael Zamora Arévalo de Valle de la Pascua, donde estuvo recluida por varios días. Había sido trasladada al área de COVID del hospital de San Juan de los Morros, donde permaneció 10 días más.

Ortiz Vielma falleció este viernes 23 de abril tras complicaciones asociadas a la enfermedad. Esta especialista deja huérfanos a dos niños, entre ellos, uno de cuatro meses.

Cabe destacar que Ortiz era hija del urólogo Baudilio Ortiz quien murió el 14 de abril de este año con síntomas de COVID-19 en la población de Valle de la Pascua.

El cirujano Jorge Velásquez falleció con síntomas asociado a la COVID-19 en el estado Anzoátegui

El segundo médico fallecido este viernes fue el cirujano Jorge Velásquez, de 76 años de edad, quien a raíz de complicaciones con el virus fue trasladado desde el municipio Zaraza hasta el estado Anzoátegui donde murió.

Velásquez era accionista de una clínica privada en Zaraza, donde permaneció recluido algunos días. Fue llevado a otra clínica en Anzoátegui.

Con estos dos nuevos fallecidos el estado Guárico llega a la cifra de 20 profesionales de la salud que fallecen con síntomas asociados al nuevo Coronavirus, de acuerdo a la actualización realizada por la doctora Carmen Cecilia Gómez, miembro de la directiva nacional y regional de la ONG Médicos Unidos Venezuela.

Gómez señaló que hasta este viernes 24 de abril van 143 trabajadores de la salud en Guárico que se han contagiado del virus desde que comenzó la pandemia. De esos casos, 79 corresponden al año 2021.

Esto, a juicio de la especialista, demuestra que no están dadas las condiciones para la atención de los pacientes, ya que el personal no cuenta con los equipos de bioseguridad y en la mayoría de los hospitales de Guárico no hay agua para adoptar la medida básica de prevención como lo es el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Manifestó además que el proceso de vacunación ha sido muy lento para inmunizar a todo el personal de salud en todo el estado.