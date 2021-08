Falleció paciente renal de Guasdualito tras paralización de las máquinas de diálisis

Desde el pasado 23 de agosto se encuentra paralizada la unidad de diálisis del hospital José Antonio Páez de Guasdualito ya que las 6 máquinas existentes quedaron inoperativas. Producto de esta falla falleció Grismar Durango al no poder tampoco trasladarse a San Cristóbal cumplir tratamiento.

Omar Belandria, otro paciente renal, indicó en declaraciones a Radio Fe y Alegría Noticias que este sábado fueron remitidos a la capital del estado Táchira con apoyo de la alcaldía del municipio Páez que les habilitó un transporte.

Acotó que intentaron hacer las gestiones pertinentes «antes que hubiera un caso lamentable pero no nos dio tiempo. Se nos murió una compañera de diálisis por no poderse trasladar a la ciudad de San Cristóbal a cumplir tratamiento, no pudo conseguir gasolina».

Los más de 10 pacientes renales que fueron trasladados al Táchira serán atendidos en dos centros dispuestos para diálisis. Sin embargo, Belandria reportó que en Guasdualito «se quedaron 4 pacientes que se encuentran en condición crítica».

Los pacientes renales de Guasdualito levantaron un informe donde exponían también la problemática de la impureza del agua potable «que tapa las máquinas» y las causas técnicas por las cuales fallan permanentemente estos equipos dializadores.

Demandan también que sean más rápidas las respuestas cuando se presenten estas fallas porque la llegada del técnico que proviene de San Fernando de Apure es bastante tardía.

Belandria alertó que este aspecto se tiene que mejorar «porque necesitamos prolongar más nuestras vidas».