Familiares de Anubis Contreras exigen justicia

Ante el femicidio de Anubis Contreras, de 9 años de edad, familiares, comunidad e integrantes del movimiento feminista en Mérida se apostaron frente al Tribunal de Menores para exigir justicia.

Los familiares de Contreras manifestaron a Radio Fe y Alegría Noticias que este lunes el Tribunal haría la primera audiencia preliminar a un adolescente de 16 años de edad que asesinó a la niña con una tijera el pasado 10 de enero en la ciudad de Mérida.

“Exigimos todo el peso de la ley. No se va a permitir que se haga una pena mínima para este joven porque no tuvo compasión con la niña. Estamos llamando a una toma de conciencia a que las niñas no se matan, no se abusan”, señaló Rosario Guillén, tía de Anubis.

El movimiento feminista en el estado Mérida hará una marcha el próximo 28 de febrero bajo el lema “no más violencia contra las mujeres”.

Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Mérida, la niña se encontraba jugando fuera de su casa cuando el joven de 16 años se la llevó a la suya donde la violó y asesinó.

El adolescente de 16 años fue detenido por funcionarios del Cicpc un día después.