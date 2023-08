Familiares de Armando Serrano exigen justicia desde los tribunales de Maracaibo

Familiares de Armando Enrique Serrano Montilla, quien tenía 23 años, se concentraron la mañana de este viernes 31 de agosto frente a la sede del Palacio de Justicia de Maracaibo para exigir justicia por su muerte.

Su madre Ana Montilla declaró a los medios de comunicación que han decidido clamar justicia ante los rumores que existen de que la persona responsable del hecho pueda quedar en libertad por presuntamente tener influencia y dinero.

“Nosotros queremos justicia porque cada mañana, tarde y minuto mi alma está vacía. Solo imploramos justicia: que esto no quede impune y este señor cumpla una condena, que no va a devolvernos a nuestro hijo, pero no va a desgraciar a otra familia más adelante”, expresó llorando la señora Montilla, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

La persona presuntamente responsable de atropellar a Armando Serrano fue identificado como Carlos Manuel Machado Bracho, de 51 años, quien fue privado de libertad el domingo 13 de agosto, día en que se registró el accidente.

El hecho ocurrió en la avenida Fuerzas Armadas, en las inmediaciones del Hospital Adolfo Pons, cuando Serrano corría en compañía de Humberto Hurtado y la camioneta se desplazaba presuntamente con exceso de velocidad, lo que ocasionó el mortal arrollamiento contra el joven atleta.

Según reseñó el diario Versión Final, fuentes tribunalicias informaron que la Fiscalía lo imputó por el delito de homicidio intencional calificado a título de dolo eventual, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal venezolano.

Gustavo Serrano, padre de la víctima, detalló que su hijo falleció en un momento favorable de su vida. Había participado en el maratón de los 21K en la ciudad de Maracaibo y se estaba preparando para competir nuevamente en esa misma carrera que se estará preparando en el mes de septiembre.

Esta protesta coincidió con una jornada de atención legal que promovía el Palacio de Justicia para brindar orientación en materia legal a las personas que lo necesitaran.

El equipo de Radio Fe y Alegria Noticias consultó a los trabajadores del Palacio de Justicia sobre qué respuesta le daban a la familia de Armando Serrano. La respuesta es que no pueden brindar respuesta. Según los consultados, depende del tribunal originario donde fue presentado el caso.

