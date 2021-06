Familiares de Gael acuden a instancias internacionales

En virtud de acelerar la búsqueda de Gael a casi dos años de su rapto del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), los familiares de Gael Isaac Rivas Sánchez acudieron en principio a la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (Repem).

María Vicenta Dávila, abuela paterna de Gael, acompañada de los padres del bebé, Gabriela Sánchez y Juan José Rivas, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que a través de la Repem contactarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varias embajadas de Latinoamérica, igualmente han contado con la ayuda de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina.

“También estamos conectados con varias iglesias cristianas a nivel internacional donde todas las semanas estamos pidiendo oración y denunciando este crimen que se cometió aquí en Mérida”, aseguró Dávila.

Piden a las autoridades regionales no engavetar el caso

Desde el mes de marzo del año pasado la familia Rivas Sánchez paralizó la búsqueda de Gael en Mérida tras la llegada de la COVID-19 y la ausencia del combustible.

Transcurrido este tiempo, el pasado miércoles 23 de junio, durante la semana flexibilizada, la familia de Gael se activó nuevamente en la ciudad de Mérida para visitar varias dependencias, entre ellas la Fiscalía del Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC, para que continúen con las investigaciones y que el caso no quede “engavetado”.

“Queremos hacerle un llamado a todas las autoridades policiales y judiciales para que no vayan a engavetar el expediente de nuestro bebé, seguimos en lucha y que el bebé esté pronto en los brazos de su mamá y de su papá y de toda su familia”, señaló Dávila.

Padres de Gael también claman a las autoridades

Juan José Rivas, padre de Gael Rivas Sánchez, manifestó su preocupación y quebranto ante la ausencia de su bebé, hoy pide a las autoridades regionales ponerse en sus zapatos y continuar incansablemente en la búsqueda del pequeño.

“Le pido de antemano a las autoridades que me escuchen, que se avoquen en el caso y que no lo engaveten, aunque ellos piensen que el dolor de nosotros ha pasado, todavía lo tenemos!, siento una tristeza muy grande al no compartir con mi hijo, todos los 3 de cada mes me recuerdo de él”, expresó el padre de Gael, Juan José Rivas.

Para una madre no hay tiempo transcurrido y descanso ni en su mente y en su corazón. Gabriela Sánchez recuerda todos los días ese momento en que le arrebataron a su bebé de sus brazos, ella quedó totalmente sedada por una mujer vestida de enfermera quien se llevó al recién nacido.

“Le pido a las autoridades que se avoquen al caso, que trabajen más, ya va a hacer dos años que me arrebataron a mi bebé de mis brazos y de verdad eso ha sido una lucha para nosotros como padres y para su hermanita. En el CICPC nos atendió el comisario Carlos Mercado y simplemente nos dijo que hace meses ellos habían recibido una información que al bebé lo habían sacado por los montes verdes y que ellos no pueden hacer nada hasta que no tengan información”, aclaró la madre de Gael.

Ante este hecho tanto la abuela paterna de Gael y sus padres pidieron nuevamente a la mujer que se llevó al bebé aquel 3 de julio del año 2019, con tan sólo 12 horas de nacido, que se arrepienta del hecho cometido y lo devuelva a su verdadera familia.