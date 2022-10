Familiares de muertos en operativo policial en Petare denuncian que fueron ejecutados

Familiares de 6 víctimas que dejó el operativo policial desplegado en varias barriadas de Petare, municipio Sucre de Miranda, denunciaron que presuntamente fueron ejecutadas extrajudicialmente por funcionarios de seguridad.

El nuevo dispositivo se desplegó entre el martes 27 y el miércoles 28 de setiembre. Según el Monitor de Víctimas que coordina el portal Runrunes entre los fallecidos, destaca la historia de José Luis Vásquez, de 28 años, un pescador natural de Punta Cazonera, un poblado cercano a Manzanillo, en la isla de Margarita. El joven viajó la semana pasada a Petare por el cumpleaños de su hija, que celebrarían en la casa de sus abuelos, en el barrio José Félix Ribas.

“La fiesta familiar fue el pasado jueves 22 de septiembre. Ese día, le hizo una torta, luego se quedó pasando unos días acá antes de regresar”, dijo su hermana, quien pidió no ser identificada.

En su testimonio, la hermana de Vásquez contó que “la mañana del 28 de septiembre, José Luis estaba en la casa y salió con un sándwich y un jugo en las manos. Estaba sin camisa y en pantalón corto, porque iba a una bodega al frente de la casa y regresaría. Y justo en ese momento, pasaron los policías y le dispararon. Él pidió que no lo mataran, que no era un malandro y se lo llevaron. Luego nos informaron que había muerto”.

Agregó que “no tenía nada que ver con bandas, tenía una semana en Petare. No entiendo por qué lo mataron. Lo peor es que no nos van a dejar velarlo, porque lo presentaron como un delincuente y era un pescador que no tenía problemas con nadie”.

Radio Fe y Alegría Noticias pudo conocer la identidad de los otros 5 hombres que murieron en los supuestos enfrentamientos:

JIMÉNEZ CASTRO, Luis

IRISA, Freiber

ECHEZURÍA CARDOZO, Andrés Alcides

PANACUAL, Gustavo

GÓMEZ HERNÁNDEZ, Jesús Manuel

Esta nueva denuncia es similar a la que presentaron días atrás varios de los familiares de los fallecidos en un operativo parecido, denominado Trueno, en la población de los Valles del Tuy, Miranda, a mediados de setiembre.