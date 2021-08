Familiares denuncian que hospital central de Maturín no tiene agua

Los familiares de los pacientes recluidos en el hospital Manuel Núñez de Maturín denunciaron el deterioro que ha sufrido con los últimos años su infraestructura, y con ello la paralización de algunos servicios vitales como el agua y el funcionamiento de los ascensores.



Miriam Moreno, vocera de los pacientes del Servicio de Traumatología, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que “aquí estamos como los propios camellos, ya que para el cuarto y quinto piso desde hace semanas que no sube el agua a la tubería, y por ende tenemos que cargar desde el sótano a punta de botella de refrescos”.



Moreno también manifestó que los ascensores pasan hasta una semana sin el debido funcionamiento, por lo que han tenido que permanecer en la planta baja, ya que los directivos del centro de salud les comunicaron a los familiares y pacientes que el técnico no estaba en la región.



«Tenemos dos meses aquí esperando porque arreglen la máquina de imágenes para que le puedan hacer la operación a mi familiar, hay otros que tienen más tiempo aquí, y el director no ha dado respuestas concretas a los enfermos, y aquí todo es gasto, son más de 50 dólares que se gastan en medicinas y materiales sin meter la comida», denunció Moreno



Asimismo, María Gómez familiar de un paciente destacó que “no hay insumos, no hay nada en este hospital, nosotros tenemos que buscar la manera de comprar hasta un par de guantes, porque sino no atienden al paciente, los médicos y enfermeras hacen lo humanamente posible para brindar la atención debida. Ya es hora que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan los problemas de este centro de salud”



En este sentido José Luis Subero señaló que han tenido que pedir en los buses y en las calles para costear gastos médicos de su hermana menor quien padece del Síndrome de Guillain-Barré, es muy difícil la situación de la salud en el país.



«No puede ser que para poder pagar las medicinas que a diario se le deben colocar a mí familiar, debo andar en la calle exponiendo mi vida, y la de mi mamá, porque sencillamente en la farmacia te dicen no hay», se quejó Subero.



Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias