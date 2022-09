Fe y Alegría: en África se repite la historia de Abraham y Patricia

Dios es amor. Este es el nombre del centro de refuerzo escolar en Luanda, Angola que fue donado a Fe y Alegría para fundar su primer centro de formación en este país ubicado en el sur occidente del continente africano.

Lucia Costa, una laica proveniente de una familia muy religiosa y quien conoce desde hace varios años el trabajo de los jesuitas en Angola, empezó desde hace un tiempo un centro de refuerzo escolar para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Al conocer la propuesta educativa de Fe y Alegría decidió, de manera similar a Abraham y Patricia, donar su instituto a nuestro Movimiento.

¿Cuál es la idea?

La idea principal es que Fe y Alegría pueda contribuir con su propuesta de educación popular y de promoción social, a la comunidad educativa ya existente; además de promover la formación para los maestros, maestras, y las actividades culturales y espirituales para los educandos y educandas.

De acuerdo a André Herculano S.J., director nacional de FyA Angola, “queremos trabajar con la comunidad educativa; con ella y para ella. Por eso, en la actualidad, estamos haciendo un proceso de escucha con todos los actores educativos, por medio de un diagnóstico, para conocer mejor el contexto del centro, sus desafíos y sus potencialidades”.

Para Lucia, originaria de Luanda, madre de dos hijos y que, según el padre André, tiene un corazón muy muy grande, el centro educativo Dios es Amor será un espacio donde alumnas y alumnos recibirán una educación de calidad.

Educación, a la que muchas y muchos de ellos no pueden acceder, pues el centro actualmente atiende cerca de 500 alumnos, de entre 5 y 14 años, del ciclo primario; y de 15 a 50 años, para la educación de adultos, que no logran entrar en las escuelas del Estado, pues no tienen los recursos suficientes para hacerlo.

Sobre Fe y Alegría en Angola

Fe y Alegría en Angola desarrolla actividades en dos lugares: en Mbanza Congo, ubicado al norte del país y en Luanda, que es la capital. En este Centro Educativo – Dios es Amor-, están empezando las acciones de Fe y Alegría para ayudar a los niños, niñas y personas adultas en situación de exclusión social y de pobreza.

Para atender a las demandas, están buscando fondos para comprar un terreno cerca del instituto que les permita aumentar el espacio y atender a más personas.

María Paula Arango Zambrano

Por María Paula Arango/Fe y Alegría Internacional