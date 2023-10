Siguiendo con la celebración de los 25 años de Radio Fe y Alegría Paraguaipoa, ubicada en el municipio Guajira del estado Zulia, se realizó un conversatorio con los participantes del programa Fe y Alegría Educomunicación para fortalecer la identidad del Movimiento de -Educación Popular. Con mucha emoción e interés, los muchachos vieron el documental del fundador José María Vélaz, sembrador de futuro, para iniciar la actividad.

Radio Fe y Alegría Paraguaipoa sigue tocando corazones para incentivar y acompañar a quienes cada sábado son nuestro motor para seguir en la formación de educación para personas jóvenes mayores de 15 años y adultos. Estos jóvenes-adultos buscan alternativas para cumplir y terminar su bachillerato desde el quehacer propio de los pueblos indígenas.

Al conversatorio asistió el personal Educomunicación Guajira, voluntarios y productores radiofónicos, quienes son fundamentales para levantar una radio que sigue en pie de lucha desde esta Guajira venezolana por los derechos fundamentales de sus habitantes.

Foto: Sailyn Fernández | Radio Fe y Alegría Noticias

El profesor Isidro

Isidro Uriana, uno de los productores y voluntarios desde el comienzo del anterior IRFA Guajira, condujo la primera ponencia. Contó cuál es su compromiso con los adultos de esta zona desde hace 25 años, el motivo que lo llevó a ser voluntariado por muchos años sin percibir sueldo, pero su corazón se alegraba cuando llegaba a cada comunidad y ver que los jóvenes y adultos lo esperaban como el profesor Isidro.

Por su parte, la estudiante Gleimary manifestó su agradecimiento: “la actividad de hoy me llenó de emoción y ver el documental del padre Vélaz fue conmovedor, es un ejemplo a seguir. Me voy con mucha fortaleza. No me arrepiento de retomar mis estudios, de seguir adelante y ser una mejor mamá y mejor persona para cambiar la historia”.

Radio Fe y Alegría Paraguaipoa cierra esta semana aniversario con mucho agradecimiento a las comunidades y de los participantes del programa Fe y Alegría Educomunicación.

“El compromiso sigue y se fortalece a través de las personas que son fundamentales para nosotros”, así lo señaló Keinybel González. Ella es coordinadora pedagógica del programa educativo en esta región.

Foto: Sailyn Fernández | Radio Fe y Alegría Noticias

