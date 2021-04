Fedeagro: «Crisis del diésel a punto de profundizar colapso económico de Venezuela»

El impacto de la crisis del diésel en Venezuela es mayor que el impacto de la gasolina. Al menos, esta es la apreciación de Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, que dio a conocer en una en una rueda de prensa en conjunto con Conindustria y Consecomercio en la mañana de este miércoles 28 de abril sobre esta problemática.

El también productor agrícola aseveró que la escasez de diésel no solo afecta a lo que se produce en el campo, sino que su impacto puede causar mayor crisis en la economía venezolana.

De acuerdo con la apreciación de Aquiles Hopkins, la repercusión negativa de la crisis de este combustible es tres veces más que el impacto de la gasolina y sus efectos en la vida nacional.

Precisó que una cadena de actividades del agro dependen estrictamente del gasoil, tal es el caso de las plantas termoeléctricas, tractores, gandolas, agroquímicos y semillas. La demanda actual del sector agroproductivo está entre los 50 y 55 mil barriles diarios de diésel.

Pérdidas

Según Aquiles Hopkins, los registros de pérdidas apuntan a que el 30% de los frijoles y caraotas sembrados en el último periodo productivo se han perdido.

Mencionó la pérdida de 20 millones de kilogramos en hortalizas, e igualmente paralización en unidades de producción lecheras en los Andes venezolanos como un caso emblemático de las graves consecuencias que se derivan de la crisis del gasoil.

Advirtió que 400 mil toneladas ya en etapa de cosecha se pueden perder si no son sacadas a tiempo.

Puede venir una mayor hambruna

También aseveró que el 15 de mayo inicia el ciclo de invierno. Si no se tiene el diésel para preparar tierras no se podrá sembrar y si no hay siembra no hay cosecha en los próximos. Sin cosecha no hay alimento, y sin alimento, los productores están condenados a la quiebra, mientras que los venezolanos se verán sometidos a una nueva escasez de productos agrícolas como verduras, frutas, hortalizas y legumbres.

Sobre el anuncio del Presidente Nicolás Maduro para activar un plan de contingencia y regularizar el despacho de este combustible, informó que Fedeagro no ha recibido ninguna información al respecto.

En este sentido, Hopkins resaltó en estarueda de prensa que han reiterado su disposición a conformar un plan de atención que garantice la producción de alimentos y que sigan operando todos los sectores de la economía.

Explicó que en términos de producción nacional se tiene un retroceso de 50 años, «el país ha retrocedido casi 50 años en materia de producción y en niveles de pobreza. Si no tenemos solución en la problemática del gasoil, la paralización del sector es inminente».