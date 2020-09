Federación de estudiantes de la UCV ratifica rechazo a las parlamentarias

La Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela ratificó su postura de rechazo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, cuando se prevé elegir a los miembros de la Asamblea Nacional.

Como parte de los actos que ratifican esta postura, un grupo representativo de la Federación acudió a las cercanías de la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas y presentaron una pancarta expresando su rechazo.

“Cuando la dictadura es un hecho, votar no es un derecho” es el lema que claramente se mostró en la pancarta de la protesta de este lunes por la mañana cerca del CNE.

“Los estudiantes decimos que ningún espacio de ningún país es intocable, vamos a seguir en las calles que lo sepa la dictadura, el fraude del 6 de diciembre no va. No lo vamos a avalar y no lo vamos aceptar”, dijo David Sosa, presidente de la Federación del Centro de Estudiantes de la UCV en un vídeo de 12 segundos de duración.

A primeras horas de este lunes, Sosa, junto a un grupo de estudiantes, realizaron un encuentro los medios de comunicación para rechazar las parlamentarias.

Los estudiantes también llamaron a los venezolanos a no acudir las elecciones de diciembre y a rechazar con la abstención lo que consideran un “fraude electoral”.

Los miembros de las organizaciones estudiantiles de la UCV no descartan tomar acciones de calle. Instaron a todos los sectores de la sociedad civil venezolana a unir esfuerzos a través de una acuerdo nacional.